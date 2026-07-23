In memoriam Juris Karlsons

(23.07.2026.)

Šī gada 21.jūlijā 80 gadu mūžībā devies vecumā Augstākās Padomes deputāts Juris Karlsons.  

Atmodas laikā viņš iesaistījās Latvijas Nacionālajā Neatkarības kustībā (LNNK) un Latvijas Tautas frontē (LTF). 1990.gada martā viņš tika ievēlēts par Augstākās Padomes deputātu un balsoja gan par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 1990.gada 4.maijā, gan par konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” 1991.gada 21.augustā.

No 2002. līdz 2017.gadam Juris Karlsons bija biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” prezidents.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jura Karlsona tuviniekiem!

Ceturtdien, 23.jūlijā
09:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  2026.gada 23.jūlija Saeimas ārkārtas sesijas sēde - pārtraukums līdz 2026.gada 20.augustam
12:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
12:35  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
12:40  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
12:40  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
12:50  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
13:30  Saeimas Prezidija sēde
14:00  2026.gada 23. jūlija Saeimas otrās ārkārtas sesijas sēde
15:35  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
15:50  Saeimas Prezidija sēde
16:10  Saeimas 2026.gada 23. jūlija trešās arkartas sesijas sēde