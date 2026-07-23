In memoriam Juris Karlsons

Šī gada 21.jūlijā 80 gadu mūžībā devies vecumā Augstākās Padomes deputāts Juris Karlsons.
Atmodas laikā viņš iesaistījās Latvijas Nacionālajā Neatkarības kustībā (LNNK) un Latvijas Tautas frontē (LTF). 1990.gada martā viņš tika ievēlēts par Augstākās Padomes deputātu un balsoja gan par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 1990.gada 4.maijā, gan par konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” 1991.gada 21.augustā.
No 2002. līdz 2017.gadam Juris Karlsons bija biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” prezidents.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jura Karlsona tuviniekiem!