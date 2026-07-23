Saeima atbalsta iespēju apdraudējuma gadījumā pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku

Saeima ceturtdien, 23.jūlijā, divos lasījumos kā steidzamus atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz piešķirt pašvaldību vēlēšanu komisijām pilnvaras pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku gadījumos, kad būtiski apdraudējumi var kavēt vēlēšanu norisi.
“Lai sagatavotos dažādām ārkārtas situācijām, nepieciešams paplašināt pašvaldību vēlēšanu komisiju pilnvaras pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku gadījumos, kad tiek apdraudēta vēlēšanu norise. Lēmums par katru iecirkni tiks pieņemts individuāli, vadoties pēc Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) izstrādātajiem kritērijiem un kārtības,” uzsvēra par likumprojektu atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Paredzēts, ka pašvaldību vēlēšanu komisijas šīs pilnvaras varēs izmantot tikai īpašos gadījumos, kas būs noteikti CVK izstrādātajā kārtībā. Vienlaikus Satversme nosaka, ka Saeimas vēlēšanām jānotiek vienā dienā, kas šogad ir 3.oktobris, tādēļ vēlēšanu iecirkņu darba laiku būs iespējams pagarināt ne vēlāk kā līdz pulksten 23.59.
Tāpat jāņem vērā, ka gadījumā, ja kādā no iecirkņiem tiks pagarināts darba laiks, arī vēlētāju aptauju (exit poll) rezultātus varēs publiskot tikai pēc visu vēlēšanu iecirkņu slēgšanas.
Likuma grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests