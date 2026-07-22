Saeima sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi

Saeimas deputāti ceturtdien, 23.jūlijā, sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi. Tā sāksies pulksten 10.00.
Galīgajā lasījumā parlaments rīt lems par izmaiņām, kas noteic, ka Saeima varēs atjaunot statusu padomju psihiatrijas represiju upuriem un stingrākiem sodiem par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem.
Trešajā lasījumā Saeima lems arī par grozījumiem vietējo pārtikas ražotāju aizsardzības stiprināšanai pret negodīgu tirdzniecības praksi. Deputāti trešajā lasījumā skatīs arī izmaiņas patēriņa kredītu reklāmas regulējumā. Ar tām atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai.
Tāpat galīgajā lasījumā deputāti skatīs par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējuma gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi.
Savukārt otrajā lasījumā deputāti skatīs izmaiņas likumos, ar kurām plānots ierobežot dokumentu un e-identitātes izmantošanu meklēšanā izsludinātām personām, kā arī grozījumus bērnu agrīnā skrīninga ieviešanai.
Tāpat Saeima lems par ieceri apdraudējuma gadījumā pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku un ierosinājumu noteikt pilsētas statusu Carnikavai. Pirmajā lasījumā deputāti skatīs arī grozījumus, ar kuriem paredzēts Latvijas Bankai uzticēt patērētāju tiesību uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā un Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma projektu, kā arī izmaiņas likumos, lai Valsts aizsardzības dienesta karavīriem nodrošinātu tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju.
Saeima lems arī par to, vai izskatīšanai komisijās nodot vairākus jaunus likumprojektus. To skaitā arī grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz paplašināt aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas preču, tostarp grāmatu un rotaļlietu, importam. Deputātiem rīt būs jālemj arī par Imigrācijas likuma nodošanu otrreizējai caurlūkošanai.
Saeimas 23.jūlija ārkārtas sēdes darba kārtībā iekļauti 83 jautājumi.
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Saeimas Preses dienests