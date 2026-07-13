Saeima LAMPĀ diskutē par vēlētāju aktivitāti un vēlēšanu drošību

Sarunu festivālā LAMPA, 11.jūlijā, aizvadīta Saeimas diskusija “Kas nozog mūsu balsi – vienaldzība vai ārējā ietekme?”, kurā visu Saeimā pārstāvēto frakciju pārstāvji kopā diskutēja par vēlētāju aktivitāti, uzticēšanos demokrātiskajiem procesiem un vēlēšanu drošību.
Diskusijas dalībnieki meklēja atbildes uz jautājumiem, kāpēc daļa iedzīvotāju neizmanto savas vēlēšanu tiesības, kā dezinformācija un ārējā ietekme var ietekmēt demokrātiskos procesus, kā arī sprieda par iespējām stiprināt sabiedrības līdzdalību un uzticēšanos vēlēšanām. Sarunā aktīvi iesaistījās arī festivāla apmeklētāji, piedaloties interaktīvās aptaujās.
Diskusiju vadīja Ivars Svilāns, un tajā piedalījās Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV), Daiga Mieriņa (ZZS), Juris Viļums (AS), Ināra Mūrniece (NA), Antoņina Ņenaševa (P) un Linda Liepiņa (LPV).
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Saeimas Preses dienests