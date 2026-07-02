Saeimas sekretārs un deputāti piedalīsies ebreju genocīda upuru piemiņas brīdī

Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs piektdien, 3.jūlijā, piedalīsies Ebreju tautas genocīda upuru piemiņai veltītā ziedu nolikšanas ceremonijā, kā arī uzrunās klātesošos.
Tāpat piemiņas brīdī piedalīsies Saeimas deputāti, Ministru prezidents Andris Kulbergs, citas valsts amatpersonas un ārvalstu diplomātiskais korpuss.
Holokausts Latvijā aizsākās līdz ar pirmajām nacistiskās okupācijas dienām un turpinājās līdz Otrā pasaules kara beigām 1945.gadā. Šajā laikā mūsu valstī gāja bojā līdz 70 000 vietējo ebreju, kā arī lielākā daļa no uz Latviju atvestajiem Rietumeiropas ebrejiem. Šogad aprit 81 gads kopš Otrā pasaules kara beigām.
Ebreju tautas genocīda upuru piemiņai veltītā ziedu nolikšanas ceremonija piektdien, 3.jūlijā, sāksies pulksten 12.00. Tā notiks memoriālā ebreju genocīda upuriem, Rīgā, Emīlijas Benjamiņas ielā 25.
Saeimas Preses dienests