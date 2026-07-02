Daiga Mieriņa ar Somijas un Itālijas vēstniekiem pārrunā sadarbību aizsardzības jomā un pateicas par personīgo ieguldījumu divpusējo attiecību stiprināšanā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 2.jūlijā, parlamentā uzņēma Somijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Anni Salorantu (Anne Saloranta) un Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Alesandro Monti (Alessandro Monti) un pārrunāja sadarbību drošības jomā. Saeimas priekšsēdētāja pateicās vēstniekiem par personīgo ieguldījumu divpusējo attiecību stiprināšanā. Vēstnieki parlamentā bija ieradušies atvadu vizītēs.
Sarunā ar Somijas vēstnieci D.Mieriņa akcentēja valstu lieliskās divpusējās attiecības un aktīvo politisko dialogu, ko apliecina arī tas, ka A.Salorantas kadences laikā notikušas visu Latvijas un Somijas augstāko amatpersonu vizītes. Izcelti arī ciešie kontakti Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NB8) līmenī, kas sniedz vērtīgu platformu pieredzes apmaiņai.
Pārrunājot pieredzes apmaiņu, īpaši uzsvērta robežsardzes sadarbība. Gan Saeimas priekšsēdētāja, gan vēstniece akcentēja valstu austrumu robežas lomu visas Eiropas Savienības un NATO drošības stiprināšanā. Gan Latvija, gan Somija saskaras ar tādiem pašiem izaicinājumiem, tostarp militāro dronu apdraudējumiem gaisa telpā.
D.Mieriņa un A.Saloranta pārrunāja ciešākas sadarbības iespējas militārajā industrijā, kas ne vien stiprina mūsu aizsardzības spējas, bet arī veicina ekonomisko attīstību.
Arī sarunā arī Itālijas vēstnieku kā galvenā prioritāte izcelta sadarbība aizsardzībā. Saeimas priekšsēdētāja novērtēja Itālijas karavīru klātbūtni NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā, uzsverot viņu lomu NATO austrumu flanga ilgtermiņa drošības stiprināšanā.
Kā akcentēja D.Mieriņa, Krievija un Baltkrievija rada ilgtermiņa draudus NATO un Eiropas Savienībai un izcēla dronu radīto apdraudējumu, kā arī Latvijas interesi stiprināt sadarbību gaisa telpas aizsardzībā. Esam atvērti padziļināt sadarbību militārajā industrijā, tostarp dronu attīstībā.
Tāpat D.Mieriņa pateicās vēstniekam par sadarbības stiprināšanu kultūras jomā, kā arī pārrunāja tūrisma attīstības iespējas. Savukārt vēstnieks augstu vērtēja sieviešu līderības jautājumus Latvijā, uzsverot to, cik daudz sieviešu mūsu valstī ieņem vadošus amatus, un izceļot Latviju kā paraugu citām valstīm Eiropā.
Foto no tikšanās ar Somijas vēstnieci: https://flic.kr/s/aHBqjCY9Q7
Foto no tikšanās ar Itālijas vēstnieku: https://flic.kr/s/aHBqjCY6DL
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Saeimas Preses dienests