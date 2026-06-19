Saeima pavasara sesijā pieņēmusi 91 likumu

14.Saeima pavasara sesijā – no šī gada 10.aprīļa līdz 19.jūnijam – galīgajā lasījumā pieņēmusi 91 likumu: 13 jaunus likumus un 78 grozījumus likumos.
Šajā laikā deputāti sanāca uz 12 sēdēm, tostarp vienu ārkārtas un vienu svinīgo sēdi.
Pavasara sesijā izskatīšanai komisijās nodoti 102 likumprojekti, no kuriem 50 iesniedzis Ministru kabinets, 28 – Saeimas komisijas, bet 24 – Saeimas deputāti.
Strādājot ar iesniegtajiem likumprojektiem un skatot tos otrajā un trešajā lasījumā, Saeimā kopumā vērtēti 1472 priekšlikumi.
Šī gada pavasara sesijā Saeimas sēdēs visvairāk debatējuši deputāti: Artūrs Butāns - 31 reizi, Aleksandrs Kiršteins – 25 reizes, Skaidrīte Ābrama – 22 reizes, Jānis Vitenbergs – 19 reizes, Linda Liepiņa – 18 reizes, Edmunds Zivtiņš – 17 reizes, Andrejs Judins – 14 reizes, savukārt Liene Gātere, Jana Simanovska un Edvards Smiltēns – katrs pa 13 reizēm.
Saeima šī gada pavasara sesiju slēdz 19.jūnijā, un rudens sesiju sāks 31.augustā.
Kārtējo sesiju starplaikā pēc nepieciešamības var sasaukt Saeimas ārkārtas sesijas un noturēt komisiju sēdes.
Saeimas Preses dienests