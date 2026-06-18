Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisiju turpmāk vadīs Ģirts Štekerhofs, ceturtdien, 18.jūnijā, lēma apakškomisijas deputāti.
Apakškomisijas sekretāres pienākumus turpina pildīt Aiva Vīksna.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt.
Saeimas Preses dienests