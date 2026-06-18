Grozījumi Būvniecības likumā uzlabos investīciju vidi

Ceturtdien, 18.jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Būvniecības likumā, kuru mērķis ir mazināt administratīvo slogu un paaugstināt efektivitāti būvniecības nozarē.
“Šie grozījumi padarīs būvniecības procesu ātrāku un elastīgāku, vienlaikus uzlabojot investīciju vidi. Iespēja sākt būvdarbus jau pēc pirmā projektēšanas posma būs nozīmīgs ieguvums lielu projektu attīstībā un stiprinās Latvijas starptautisko konkurētspēju,” tā atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Grozījumi paredz iespēju būvdarbus īstenot pa posmiem. Saeimas pieņemtie likuma grozījumi paredz, ka atsevišķus būvniecības darbus, piemēram, pamatu izbūvi vai inženiertīklu izveidi, varēs uzsākt, negaidot pilna tehniskā projekta izstrādi, ja attiecīgais posms būs apstiprināts būvvaldē.
Likumā noteikts, ka būvvaldei par katru būvniecības posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Tāpat likumā paredzēts atteikties no būvkomersantu klasifikācijas, kas publiskajos iepirkumos vairs netiek izmantota.
Papildus likumā paredzēti risinājumi militārās infrastruktūras attīstības paātrināšanai, ļaujot militārajos objektos atkāpties no būvnormatīviem, vienlaikus saglabājot drošības prasības.
Likums stāsies spēkā 2026.gada 1.augustā.
Saeimas Preses dienests