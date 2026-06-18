Publiskos informāciju par uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Krieviju un Baltkrieviju

(18.06.2026.)

Lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību cīņā pret agresorvalstīm, Saeima ceturtdien, 18.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Grozījumi nosaka par pienākumu Centrālajai statistikas pārvaldei (CSP) reizi mēnesī savā tīmekļvietnē publicēt informāciju par uzņēmumiem, kuri eksportē vai importē preces uz vai no Krievijas vai Baltkrievijas.

Izmaiņas nepieciešamas, lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību cīņā pret agresorvalstīm, norādījuši grozījumu iesniedzēji – Saeimas deputāti.

Valsts ieņēmumu dienests sagatavos un sniegs datus Centrālajai statistikas pārvaldei (CSP), kas tos publicēs savā tīmekļvietnē reizi mēnesī, norādot eksportētāja un importētāja identifikācijas numuru un nosaukumu.

Vienlaikus paredzēts, ka uz šo informāciju neattieksies likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktie konfidencialitātes ierobežojumi attiecībā uz datiem, kas iegūti no nodokļu administrācijas.

Grozījumu autori uzsvēruši, ka nav pieļaujama agresorvalstu budžeta ieņēmumu veicināšana no Latvijā reģistrētu uzņēmumu sadarbības ar tām laikā, kad agresorvalstis turpina pilna mēroga iebrukumu Ukrainā un apdraud tās neatkarību.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 18.jūnijā
09:00  Saeimas 2026. gada 18. jūnija kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lietuvas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vēlēšanas
10:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:35  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
10:35  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:30  Jāņu ielīgošanas pasākums Saeimā
13:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
13:15  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
15:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnices tikšanās ar Azerbaidžānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikās V.E.Elnur Sultanov
15:05  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
15:05  Saeimas Prezidija sēde
15:05  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas sēde
15:05  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
15:15  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
17:00  2026. gada 18. jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem