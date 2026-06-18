Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisiju turpmāk vadīs Kaspars Briškens

(18.06.2026.)

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisiju turpmāk vadīs Kaspars Briškens, ceturtdien, 18.jūnijā, lēma apakškomisijas deputāti.

“Šonedēļ publicētajā Rīgas Ekonomikas augstskolas pētījumā "Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs" konstatēts, ka ēnu ekonomikas apjoms Latvijā joprojām veido vairāk nekā piektdaļu no iekšzemes kopprodukta. Pētījums arī atzīmē, ka nepieciešami jauni politiski pasākumi un iniciatīvas ēnu ekonomikas īpatsvara mazināšanai,” akcentē K.Briškens.

Iepriekš Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisiju vadīja Linda Matisone.

Apakškomisijas sekretāra amata pienākumus turpina pildīt Mārtiņš Daģis.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 18.jūnijā
09:00  Saeimas 2026. gada 18. jūnija kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lietuvas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vēlēšanas
10:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:35  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
10:35  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:30  Jāņu ielīgošanas pasākums Saeimā
13:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
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15:05  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
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15:05  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas sēde
15:05  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
15:15  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
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