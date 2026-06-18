Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisiju vadīs Andrejs Ceļapīters

(18.06.2026.)

Ceturtdien, 18.jūnijā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisija par apakškomisijas priekšsēdētāju ievēlēja Andreju Ceļapīteru, bet par sekretāru - Jāni Patmalnieku.

“Vienīgā mēraukla, kā mērīt administratīvi teritoriālās reformas lēmumus, ir, vai no šī lēmuma cilvēkam - bērnam, mammai, darbarūķim, sirmgalvei - novadā ir labāk, vai pilsoņi no tā ir laimīgāki,” uzsvēra apakškomisijas priekšsēdētājs A.Ceļapīters.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisija izveidota, lai analizētu reformas īstenošanas rezultātus un izvērtētu tās ietekmi uz pašvaldību darbību, iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem un valsts pārvaldes efektivitāti.

Apakškomisijas darba prioritātes būs saistītas ar reformas rezultātu apzināšanu un priekšlikumu sagatavošanu turpmākai administratīvi teritoriālās sistēmas pilnveidei.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija vasarā noslēgs darbu pie reformas izvērtējuma, un, atsākoties Saeimas darbam rudens sesijā, sniegs ziņojumu par reformas ietekmi uz teritoriju attīstību Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijai.

Līdz šim apakškomisiju vadīja Valdis Maslovskis, bet komisijas sekretārs pienākumus pildīja Viesturs Zariņš. Abi deputāti zaudēja mandātu pēc jaunās valdības apstiprināšanas.

 

Saeimas Preses dienests

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