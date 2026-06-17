Saeimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs Evika Siliņa, trešdien, 17.jūnijā, lēma komisijas deputāti.
“Priekšsēdētājas amatā mērķtiecīgi turpināšu iesākto darbu un aktīvi palīdzēšu Latvijai aizstāvēt savas nacionālās intereses,” pauda E.Siliņa, runājot par prioritātēm komisijas darbā. Komisijas priekšsēdētāja uzsvēra, ka viņas pieredze premjeres amatā lielā mērā bijusi saistīta ar Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, tostarp ES daudzgadu budžetu, Ukrainas miera sarunām, Austrumu pierobežas, kā arī drošības un migrācijas tēmu uzturēšanu ES dienaskārtībā. Tāpat E.Siliņa izcēla arī Ukrainas un Moldovas eirointegrācijas jautājumu nozīmi.
Komisijas priekšsēdētājas biedra amata pienākumus turpinās pildīt Uģis Rotbergs, bet sekretāres – Ramona Petraviča.
Jauns komisijas priekšsēdētājs ievēlēts, jo līdzšinējais tās vadītājs Edmunds Cepurītis tika atsaukts no amata.
Eiropas lietu komisija apstiprina Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības ministru padomēs izskatāmajiem jautājumiem. Ministram, kurš pārstāv Latviju attiecīgās nozares Eiropas Savienības ministru padomē, ir pienākums iepazīstināt komisiju ar Latvijas valdības nostāju visos nozīmīgajos lēmumos attiecībā uz likumdošanu un stratēģiskajiem jautājumiem. Ministrs saņem parlamenta mandātu paust Latvijas viedokli Eiropas Savienības ministru padomes sanāksmē tikai pēc tam, kad pozīcija ir saskaņota ar Saeimas Eiropas lietu komisiju.
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Saeimas Preses dienests