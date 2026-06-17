Saeimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs Evika Siliņa

(17.06.2026.)
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Saeimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs Evika Siliņa, trešdien, 17.jūnijā, lēma komisijas deputāti.

“Priekšsēdētājas amatā mērķtiecīgi turpināšu iesākto darbu un aktīvi palīdzēšu Latvijai aizstāvēt savas nacionālās intereses,”  pauda E.Siliņa, runājot par prioritātēm komisijas darbā. Komisijas priekšsēdētāja uzsvēra, ka viņas pieredze premjeres amatā lielā mērā bijusi saistīta ar Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, tostarp ES daudzgadu budžetu, Ukrainas miera sarunām, Austrumu pierobežas, kā arī drošības un migrācijas tēmu uzturēšanu ES dienaskārtībā. Tāpat E.Siliņa izcēla arī Ukrainas un Moldovas eirointegrācijas jautājumu nozīmi.

Komisijas priekšsēdētājas biedra amata pienākumus turpinās pildīt Uģis Rotbergs, bet sekretāres – Ramona Petraviča.

Jauns komisijas priekšsēdētājs ievēlēts, jo līdzšinējais tās vadītājs Edmunds Cepurītis tika atsaukts no amata.

Eiropas lietu komisija apstiprina Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības ministru padomēs izskatāmajiem jautājumiem. Ministram, kurš pārstāv Latviju attiecīgās nozares Eiropas Savienības ministru padomē, ir pienākums iepazīstināt komisiju ar Latvijas valdības nostāju visos nozīmīgajos lēmumos attiecībā uz likumdošanu un stratēģiskajiem jautājumiem. Ministrs saņem parlamenta mandātu paust Latvijas viedokli Eiropas Savienības ministru padomes sanāksmē tikai pēc tam, kad pozīcija ir saskaņota ar Saeimas Eiropas lietu komisiju.

 

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Saeimas Preses dienests

Trešdien, 17.jūnijā
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Turcijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Ahmet Cemil Miroğlu
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:40  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Serbijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Milena Mitić
09:45  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
11:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnices tikšanās ar Armēnijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikās V.E. Ara Margarian
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:15  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
15:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)