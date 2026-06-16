Komisija atbalsta izmaiņas patēriņa kredītu reklāmas regulējumā

Lai salāgotu Latvijas un Eiropas tiesību aktus un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus finanšu pakalpojumu sniedzējiem, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 16.jūnijā, galīgajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Tās paredz atcelt patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai.
Šobrīd Latvijā ir atļauts reklamēt kredīta produktus saimnieciskās darbības veicējiem, savukārt patēriņa kredītu, tostarp kredītkaršu, reklāma privātpersonām ir aizliegta. Citās Eiropas valstīs šāds aizliegums nepastāv, tāpēc Latvijā regulējums ir stingrāks nekā citviet.
“Savulaik šādam ierobežojumam bija skaidrs mērķis – veicināt atbildīgu aizņemšanos. Tomēr ekonomiskā vide un sabiedrības finanšu pratība ir mainījusies, vienlaikus tiek ieviesti vairāki mehānismi, kas stiprina kredītņēmēju aizsardzību. Tāpēc ir pienācis laiks pārskatīt esošo regulējumu un rast līdzsvaru starp patērētāju aizsardzību un nozares konkurētspēju,” skaidro Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.
Izmaiņas tuvina Latvijas regulējumu Eiropas praksei, vienlaikus saglabājot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, norāda A.Ašeradens. Kredīta produktu reklāmām arī turpmāk būs jāatbilst stingrām prasībām – gan attiecībā uz reklāmas saturu un vizuālo noformējumu, gan tās izvietošanas kārtību.
Reklāma nedrīkstēs veicināt bezatbildīgu aizņemšanos vai radīt iespaidu, ka kredīts ir piemērots risinājums finansiālām grūtībām. Tāpat reklāmās nedrīkstēs norādīt vai radīt priekšstatu, ka aizņemšanās palielina personas finanšu resursus, aizstāj uzkrājumus vai uzlabo patērētāja dzīves līmeni. Būs aizliegts arī uzsvērt, cik ātri un viegli iespējams saņemt aizdevumu.
Izmaiņas noteic, ka reklāmā, kurā tiek piedāvāts kreditēt patērētāju, jāiekļauj skaidrs un uzskatāms brīdinājums “Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu” un tam jāatvēl vismaz 10 procenti no konkrētā reklāmas apjoma. Tāpat paredzēts, ka kreditēšanas līgumus varēs noslēgt vai grozīt no pulksten 8.00 līdz 21.00.
Komisija atbalstīja arī priekšlikumu, kas paredz tiesības Latvijas Bankai piekļūt statistikas datiem par pārtikas cenām no skeneriem veikalu kasēs. Tas palīdzēs precīzāk novērtēt dažādu faktoru ietekmi uz pārtikas cenām un patērētāju uzvedību, kā arī padziļināti analizēt cenu izmaiņas un iedzīvotāju reakciju uz tām. Šobrīd piekļuve šiem datiem ir Centrālajai statistikas pārvaldei, Ekonomikas ministrijai un citām uzraudzības iestādēm.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests