Deputāti spriedīs par latgaliešu valodas apmācību un profesionālās izglītības sistēmu Latgalē ģeopolitisko izaicinājumu laikā

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti otrdien, 16.jūnijā, spriedīs par latgaliešu valodas apmācību nākamajā mācību gadā, kā arī par ģeopolitisko izaicinājumu ietekmi uz profesionālās izglītības sistēmu Latgalē.
“Latgales stiprums ir tās cilvēki, valoda un spēja attīstīties mainīgajos apstākļos. Mūsu uzdevums ir rūpēties, lai latgaliešu valodas apguve būtu pieejama, bet profesionālā izglītība atbilstoša gan reģiona, gan valsts drošības un ekonomikas vajadzībām ģeopolitisko pārmaiņu laikā,” akcentē apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks.
Sēdē aicināti piedalīties Izglītības un zinātnes un Ekonomikas ministriju, Latgales pašvaldību, Latvijas Pašvaldību savienības, profesionālo izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Latgales apakškomisija rīt notiks Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā, kā arī attālināti videokonferences formātā. Sēde sāksies pulksten 14.00.
Saeimas Preses dienests