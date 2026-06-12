Zanda Kalniņa-Lukaševica: OECD rekomendācijas Latgalei – impulss investīcijām un attīstībai

Piektdien, 12.jūnijā, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu (Mathias Cormann), lai pārrunātu OECD jaunāko ekonomikas pārskatu par Latviju. Sarunā piedalījās arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.
“Latvijas un OECD sadarbība sniedz būtisku ieguldījumu mūsu valsts ekonomikas attīstībā. Jau desmit gadus organizācija ir nozīmīgs partneris reformu ieviešanā dažādās tautsaimniecības jomās, nodrošinot starptautisko ekspertīzi un analītisko atbalstu,” atzīmēja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Runājot par inovācijām un tehnoloģiju attīstību, Saeimas priekšsēdētājas biedre augstu novērtēja OECD rekomendācijas. “OECD pamatoti uzsver nepieciešamību būtiski palielināt ieguldījumus inovācijās. Tieši inovācijas, zināšanas un jaunu tehnoloģiju attīstība noteiks Latvijas spēju nākotnē radīt augstāku pievienoto vērtību un stiprināt iedzīvotāju labklājību,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
Tikšanās laikā papildus uzmanība tika pievērsta Latgales reģiona pētījumam, kas ir pirmais šāda veida pētījums Baltijas valstīs, kurā izmantota OECD reģionālās pievilcības metodoloģija.
“Latgales pētījums sniedz praktiskas rekomendācijas investīciju piesaistei, uzņēmējdarbības attīstībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tas ir nozīmīgs instruments gan reģionālās politikas pilnveidē, gan plašākā Eiropas Savienības kontekstā,” pauda Saeimas priekšsēdētājas biedre.
OECD ģenerālsekretāra vizīte Latvijā notiek saistībā ar OECD 2026.gada ekonomikas pārskata par Latviju publicēšanu. Šis ir jau sestais OECD ekonomikas pārskats par Latviju. Tajā izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija, reformu īstenošanas gaita un galvenie tautsaimniecības izaicinājumi, kā arī sniegtas rekomendācijas ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai.
Foto: https://flic.kr/s/aHBqjCWv4n
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests