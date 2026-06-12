Saeimas priekšsēdētāja, Prezidija locekļi un deputāti piedalīsies komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Prezidija locekļi un deputāti svētdien, 14.jūnijā, piedalīsies komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltītā vainagu nolikšanas ceremonijā pie Latvijas Okupācijas muzeja piemiņas memoriāla “Vēstures taktīla”.
Memoriāls deportāciju piemiņai “Vēstures taktīla” veidots kā simbolisks apliecinājums saiknei starp šodienu un mūsu tautas traģēdiju. Plānots, ka ceremonija pie memoriāla Strēlnieku laukumā sāksies pulksten 11.00.
Pirms 85 gadiem, 1941.gada 14.jūnijā, Latviju skāra pirmais padomju varas īstenoto masveida deportāciju vilnis – padomju vara arestēja un piespiedu kārtā pārvietoja uz Sibīriju vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju, tostarp bērnus un sirmgalvjus.
Saeimas Preses dienests