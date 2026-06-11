Saeima atbalsta izmaiņas pašvaldību vēlēšanu kārtībā

Saeima ceturtdien, 11.jūnijā, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kas paredz pilnveidot vēlēšanu norisi, mazināt administratīvo slogu un nodrošināt vienotu pieeju dažādu vēlēšanu organizēšanā.
Likumprojekts paredz vairākas izmaiņas pašvaldību vēlēšanu regulējumā. Tostarp iecerēts samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot, – no 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām.
Tāpat plānots precizēt kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņus, drošības naudas piemērošanas kārtību, pasta balsošanas nosacījumus, kā arī atsevišķus vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas un jaunievēlēto domju darba uzsākšanas aspektus.
Grozījumi paredz noteikt arī vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu, tādējādi veicinot tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā.
Likumā iestrādātie priekšlikumi balstīti praksē gūtajā pieredzē pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām un ļaus pilnveidot vēlēšanu organizēšanu nākotnē.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāizskata divos lasījumos.
Saeimas Preses dienests