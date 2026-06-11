Saeima atbalsta Valsts sporta fonda izveidi efektīvākai sporta finansēšanai

Sekmējot valsts sporta politikas mērķu īstenošanu un sporta nozares ilgtspējīgu attīstību, Saeima ceturtdien, 11.jūnijā, pirmajā lasījumā atbalstīja par steidzamu atzīto likumprojektu par Valsts sporta fonda izveidi. Tas paredz izveidot jaunu, specializētu instrumentu sporta nozares finansēšanai – Valsts sporta fondu, publisku nodibinājumu, kas darbosies Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.
“Valsts sporta fonda izveide ir būtisks solis sporta finansēšanas sistēmas pilnveidē. Jaunais modelis ļaus mazināt administratīvo slogu un nodrošināt caurskatāmāku, efektīvāku un uz rezultātiem orientētu līdzekļu sadali, vienlaikus stiprinot nozares attīstību ilgtermiņā,” norāda par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Likumprojekta mērķis ir pilnveidot sporta finansēšanas sistēmu, uzlabojot tās koordināciju, stiprinot orientāciju uz rezultātiem un veicinot efektīvāku publisko līdzekļu izmantošanu.
Paredzēts, ka Valsts sporta fonds piesaistīs un pārvaldīs finansējumu no dažādiem avotiem, tostarp valsts budžeta, Eiropas Savienības fondiem un ziedojumiem, un novirzīs to valsts sporta politikas prioritāšu īstenošanai. Finansējumu plānots piešķirt projektu konkursos, mērķprogrammās un citos atbalsta instrumentos.
Īpašs atbalsts būs pieejams bērnu un jauniešu sportam, tautas sportam un fiziskajām aktivitātēm, augstu sasniegumu sportam, sporta infrastruktūras attīstībai un modernizācijai, kā arī sporta organizāciju un speciālistu kapacitātes stiprināšanai. Tāpat paredzēts veicināt nozares ilgtspējīgu attīstību, inovācijas un starptautisko konkurētspēju.
Valsts sporta fonda darbu vadīs padome, kurā būs pārstāvji no valsts institūcijām, tostarp Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī pašvaldību un sporta organizāciju pārstāvji un neatkarīgi eksperti. Tas nodrošinās profesionālu un līdzsvarotu lēmumu pieņemšanu.
Tāpat paredzēts, ka finansējuma piešķiršana balstīsies skaidri noteiktos kritērijos, tiks piesaistīti neatkarīgi eksperti un nodrošināta regulāra rezultātu izvērtēšana. Sabiedrībai būs publiski pieejama informācija par piešķirto finansējumu, tā izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem.
Likuma izstrādātāji – Izglītības un zinātnes ministrija – norāda, ka fonda izveide palīdzēs mazināt interešu konflikta riskus, veicinās papildu finansējuma piesaisti sporta nozarei un nodrošinās skaidrāku funkciju nodalījumu. Izglītības un zinātnes ministrija turpinās veidot sporta politiku, savukārt Valsts sporta fonds būs atbildīgs par finansējuma administrēšanu.
Paredzēts, ka likums stāsies spēkā 2026.gada 30.jūnijā, savukārt Valsts sporta fonds darbu uzsāks ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā.
Lai Valsts sporta fonda likums stātos spēkā, tam jāsaņem Saeimas atbalsts divos lasījumos. Šobrīd Saeimā tiek virzīts arī jauns Sporta likums, kas trešajā lasījumā atbalstīts Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.
Saeimas Preses dienests