Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju turpmāk vadīs Inese Lībiņa-Egnere, ceturtdien, 11.jūnijā, lēma komisijas deputāti.
“Vadot komisiju, savu darbu veltīšu cilvēktiesību aizsardzības, demokrātijas noturības un atbildīgas valsts pārvaldības stiprināšanai, jo īpaši pievēršoties bērnu tiesību aizsardzībai un mediju tiesību jautājumiem,” akcentēja I.Lībiņa-Egnere.
Komisijas priekšsēdētājas biedra pienākumus turpina pildīt Augusts Brigmanis, savukārt par komisijas sekretāru deputāti šodien ievēlēja Jurģi Klotiņu.
Līdz šim komisiju vadīja Leila Rasima, savukārt sekretārs bija Didzis Šmits.
Komisijas darbības joma ir ne tikai cilvēktiesību situācija valstī, sabiedrības integrācijas procesi, sabiedrisko mediju aktualitātes un reliģisko organizāciju darbība, bet arī dzimumu līdztiesības veicināšana, cilvēktirdzniecības apkarošana un vardarbības novēršana izglītības iestādēs. Komisija izskata cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jomas likumprojektus, kā arī veic parlamentāro kontroli pār nozares iestāžu darbu. Komisijas darbā aktīvi piedalās ministriju un citu valsts iestāžu amatpersonas, pašvaldību darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Saeimas Preses dienests