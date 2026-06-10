Plāno vienkāršot Sociālās palīdzības piešķiršanu

Trešdien, 10.jūnijā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz vienkāršot sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību un mazināt administratīvo slogu.
“Likuma grozījumi ļaus samazināt birokrātiju sociālās palīdzības piešķiršanā, paātrinot procesu un padarot to ērtāku iedzīvotājiem. Ar šīm izmaiņām atslogosim sociālos dienestus, lai to darbinieki varētu vairāk laika veltīt darbam ar cilvēkiem, nevis dokumentu sagatavošanai,” uzsvēra atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Grozījumi paredz, ka noteiktos gadījumos labvēlīga lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vairs nebūs nepieciešams atsevišķs administratīvais akts.
Plānots, ka turpmāk, piešķirot vienreizējus vai noteikta termiņa sociālās palīdzības pabalstus ar nemainīgu apmēru, lēmums tiks uzskatīts par pieņemtu un paziņotu brīdī, kad pabalsts izmaksāts. Savukārt lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu - izziņas izsniegšanas dienā.
Vienlaikus regulējums paredz, ka vienkāršotā kārtība netiks piemērota visos gadījumos. Tā nebūs attiecināma, piemēram, situācijās, kad pabalsta apmērs mainās vai pastāv citi apstākļi, kuru dēļ nepieciešams sagatavot rakstveida administratīvo aktu.
Izstrādātais regulējums saglabās personas tiesības uz tiesisko aizsardzību. Tāpat kā līdz šim ikviens varēs pieprasīt rakstveida administratīvo aktu, kā arī izmantot pārsūdzēšanas iespējas.
Sagaidāms, ka grozījumi uzlabos sociālās palīdzības pieejamību, ļaus operatīvāk piešķirt atbalstu un efektīvāk izmantot publiskos resursus.
Komisija lēma grozījumus virzīt kā steidzamus un lūgt Saeimu tos pieņemt bez atkārtotas skatīšanas komisijā.
Saeimas Preses dienests