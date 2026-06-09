Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisiju turpmāk vadīs Ilze Vergina, bet Sporta apakškomisiju - Dāvis Mārtiņš Daugavietis

(09.06.2026.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisiju turpmāk vadīs līdzšinējā apakškomisijas sekretāre Ilze Vergina, savukārt Sporta apakškomisiju - Dāvis Mārtiņš Daugavietis, otrdien, 9.jūnijā, lēma apakškomisiju deputāti.

“Daudzu gadu pieredze izglītībā man ir parādījusi, cik svarīga ir nepārtraukta saikne starp skolu, augstskolu un darba vidi. Apakškomisijas darbā iestāšos par risinājumiem, kas stiprina studiju kvalitāti, veicina pētniecību un palīdz jaunajiem speciālistiem veidot karjeru Latvijā,” akcentēja I.Vergina.

Savukārt D.M.Daugavietis uzsvēra: “Saeimas sasaukuma atlikušajā periodā ir svarīgi pabeigt Izglītības un zinātnes ministrijā iesāktos darbus – virzīt līdz pieņemšanai Sporta likumu, kas jau ir nonācis līdz 3.lasījumam, nodrošināt Valsts sporta fonda likuma ieviešanu, kā arī sagatavot skaidru rīcības plānu gadījumiem, ja agresorvalstis atgriežas starptautiskajā sporta apritē.”

Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisiju līdz šim vadīja Česlavs Batņa, savukārt Sporta apakškomisiju - Alīna Gendele.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 9.jūnijā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas sekretāra, Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītāja Jāņa Grasberga tikšanās ar Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās baznīcas delegāciju
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas sekretāra biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamentu vadītājas darba pusdienas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrijas parlamentāro valsts sekretāra vietnieku Jake Richards
14:05  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Neatkarīgā Maltas Ordeņa lielmestru V.E.A. Fra' John T. Dunlap