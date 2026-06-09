Saeimas komisija spriedīs par publisko izdevumu mazināšanu

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti trešdien, 10.jūnijā, iepazīsies ar Finanšu ministrijas plānotajiem pasākumiem publisko izdevumu mazināšanai 2026. – 2027.gadā.
“Publiskajā telpā izskanējušas dažādas versijas par iespējām un nepieciešamību mazināt publiskos izdevumus. Vēlamies uzklausīt, kāds tieši ir jaunās valdības Finanšu ministrijas sākotnējais redzējums un piedāvājums valdības rīcības plānam un kādam pirmšķietami viņu ieskatā jābūt budžetam. Neskaidrs ir jautājums, vai budžeta izdevumi tiks mazināti jau šogad. Publisko izdevumu samazināšana tiešā veidā var skart valsts un pašvaldību pakalpojumu klāstu un kvalitāti, tādēļ svarīgi šo valdības rīcības plānu neveidot aiz slēgtām durvīm, bet iesaistīt Saeimu, sociālos partnerus un informēt sabiedrību. Īpašu uzmanību mums jāpievērš tam, lai piedāvātie risinājumi būtu ne tikai fiskāli atbildīgi, bet arī praktiski īstenojami,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš.
Komisija iepriekš aicināja Finanšu ministriju sniegt informāciju par Andra Kulberga vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību budžeta stabilizācijai un izdevumu efektivitātei 2026. un 2027.gadā. Vienlaikus ministrijai bija jāsniedz redzējums par fiskālajiem izaicinājumiem un jāizklāsta priekšlikumi rīcības plānam, tostarp publisko izdevumu mazināšanai.
Komisijas sēdē piedalīsies arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, kā arī Valsts kancelejas pārstāvji.
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde rīt sāksies pulksten 12.00 un notiks Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā, kā arī videokonferences formātā.
Saeimas Preses dienests