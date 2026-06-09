Saeimas komisija spriedīs par publisko izdevumu mazināšanu

(09.06.2026.)

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti trešdien, 10.jūnijā, iepazīsies ar Finanšu ministrijas plānotajiem pasākumiem publisko izdevumu mazināšanai 2026. – 2027.gadā.

“Publiskajā telpā izskanējušas dažādas versijas par iespējām un nepieciešamību mazināt publiskos izdevumus. Vēlamies uzklausīt, kāds tieši ir jaunās valdības Finanšu ministrijas sākotnējais redzējums un piedāvājums valdības rīcības plānam un kādam pirmšķietami viņu ieskatā jābūt budžetam. Neskaidrs ir jautājums, vai budžeta izdevumi tiks mazināti jau šogad. Publisko izdevumu samazināšana tiešā veidā var skart valsts un pašvaldību pakalpojumu klāstu un kvalitāti, tādēļ svarīgi šo valdības rīcības plānu neveidot aiz slēgtām durvīm, bet iesaistīt Saeimu, sociālos partnerus un informēt sabiedrību. Īpašu uzmanību mums jāpievērš tam, lai piedāvātie risinājumi būtu ne tikai fiskāli atbildīgi, bet arī praktiski īstenojami,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš.

Komisija iepriekš aicināja Finanšu ministriju sniegt informāciju par Andra Kulberga vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību budžeta stabilizācijai un izdevumu efektivitātei 2026. un 2027.gadā. Vienlaikus ministrijai bija  jāsniedz redzējums par fiskālajiem izaicinājumiem un jāizklāsta priekšlikumi rīcības plānam, tostarp publisko izdevumu mazināšanai.

Komisijas sēdē piedalīsies arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, kā arī Valsts kancelejas pārstāvji.

Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde rīt sāksies pulksten 12.00 un notiks Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā, kā arī videokonferences formātā.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 9.jūnijā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas sekretāra, Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītāja Jāņa Grasberga tikšanās ar Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās baznīcas delegāciju
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas sekretāra biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamentu vadītājas darba pusdienas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrijas parlamentāro valsts sekretāra vietnieku Jake Richards
14:05  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Neatkarīgā Maltas Ordeņa lielmestru V.E.A. Fra' John T. Dunlap