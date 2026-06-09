Daiga Mieriņa pateicas Maltas Ordenim par labajiem darbiem un atbalstu mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām visā pasaulē

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 9.jūnijā, parlamentā uzņēma Neatkarīgā Militārā un Hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas Ordeņa princi un lielmestru Džonu Timotiju Danlapu (John Timothy Dunlap), pateicoties par Ordeņa labajiem darbiem un atbalstu mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām.
“Paldies par darbu, ko darāt visas pasaules labā, sniedzot humāno palīdzību. Mēs dzīvojam ļoti grūtos laikos, kad militārie konflikti ir klātesoši daudzviet – Ukrainā, Tuvajos Austrumos un citviet. Mums katru reizi ir jāatgādina, ka karš nes tikai postu, iznīcību un ciešanas,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.
Puses bija vienotas atbalstā Ukrainai. Kā akcentēja D.Mieriņa, Krievijai nav nekā svēta, pat ne sakrālais mantojums, un tā iznīcina arī baznīcas. Saeimas priekšsēdētāja atsaucās uz Latvijas pieredzi padomju jūgā, uzsverot, ka cilvēki šeit ļoti labi izprot Krievijas patieso dabu.
Ar Maltas Ordeņa lielmestru tikās arī Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs. Saeimas un Maltas Ordeņa pārstāvji pārrunāja projektus medicīnas un veselības izglītības jomā, ko varētu attīstīt plašāk.
Latvijai un Maltas Ordenim ir diplomātiskās attiecības kopš 1995.gada 15.augusta. Maltas Ordenis nav valsts klasiskā nozīmē, bet starptautiski atzīts suverēns subjekts ar novērotāja statusu ANO. Tas ir viens no senākajiem kristīgajiem reliģiskajiem ordeņiem pasaulē, kura saknes meklējamas vairāk nekā 900 gadu vēsturē.
Maltas Ordenis darboties Latvijā uzsāka deviņdesmitajos gados vēl pirms diplomātisko attiecību nodibināšanas, un pa šo laiku kļuvis par vienu no aktīvākajiem starptautiskajiem partneriem Latvijā sociālās palīdzības un labdarības jomā. Dienests uztur zupas virtuves, sociālos centrus, rehabilitācijas un aprūpes programmas, nodrošina palīdzību ārkārtas situācijās un palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā.
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Saeimas Preses dienests