Budžeta un finanšu komisiju turpmāk vadīs Aiva Vīksna

(09.06.2026.)
Galerija

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju turpmāk vadīs Aiva Vīksna, komisijas priekšsēdētāja biedra pienākumus pildīs Artūrs Butāns, savukārt komisijas sekretāra pienākumus – Mārtiņš Daģis. Par izmaiņām komisijas vadībā deputāti lēma otrdien, 9. jūnijā.

“Budžeta komisijas darbā turpināsim strādāt profesionāli un atklāti, nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstošus, caurskatāmus un uz ilgtspējīgu attīstību vērstus lēmumus,” pēc ievēlēšanas uzsvēra komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.

Līdz šim komisiju vadīja Anda Čakša, taču pagājušajā nedēļā Saeima viņu atsauca no Budžeta komisijas un ievēlēja Sociālo un darba lietu komisijā.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirms Saeimas balsojumiem izskata likumprojektus, kas saistīti ar valsts budžetu, finansēm un nodokļiem. Tāpat komisija skata ziņojumus par valsts ekonomikas attīstības tendencēm, problēmām un nākotnes perspektīvām. Komisija skata arī Finanšu ministrijas ziņojumus par valsts ekonomisko situāciju un budžeta izpildi.

Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.

 

Foto: https://flic.kr/s/aHBqjCWfqf
Izmantošanas noteikumi: www.saeima.lv/lv/autortiesības

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 9.jūnijā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas sekretāra, Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītāja Jāņa Grasberga tikšanās ar Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās baznīcas delegāciju
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas sekretāra biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamentu vadītājas darba pusdienas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrijas parlamentāro valsts sekretāra vietnieku Jake Richards
14:05  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Neatkarīgā Maltas Ordeņa lielmestru V.E.A. Fra' John T. Dunlap