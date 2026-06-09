Grozījumi Būvniecības likumā paātrinās būvniecības procesu un mazinās birokrātiju

Otrdien, 9.jūnijā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pirms trešā lasījuma Saeimā atbalstījusi grozījumus Būvniecības likumā, kuru mērķis ir mazināt administratīvo slogu un paaugstināt efektivitāti būvniecības nozarē.
“Šie grozījumi padarīs būvniecības procesu ātrāku un elastīgāku, vienlaikus uzlabojot investīciju vidi. Iespēja sākt būvdarbus jau pēc pirmā projektēšanas posma būs nozīmīgs ieguvums lielu projektu attīstībā un stiprinās Latvijas starptautisko konkurētspēju,” uzsvēra par likumprojektu atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Būvniecības likuma grozījumi paredz iespēju sākt būvdarbus pa posmiem, piemēram, pamatu izbūvi, nesošo konstrukciju vai ārējo inženiertīklu izbūvi būs iespējams uzsākt vēl pirms pilna tehniskā projekta izstrādes, ja attiecīgā posma būvprojekts tiks apstiprināts pašvaldības būvvaldē. Tas ļaus paātrināt investīciju projektu virzību, samazināt dīkstāvi projektēšanas laikā, kā arī efektīvāk plānot finanšu un citus resursus.
Likumprojekts paredz, ka būvvaldei par katru posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Tāpat plānots izslēgt normas par būvkomersantu klasifikāciju, jo tā praktiski vairs netiek izmantota publiskajos iepirkumos.
Lai nodrošinātu ātrāku militārās infrastruktūras izbūvi, paredzēts ļaut militārajos objektos atkāpties no būvnormatīviem bez alternatīvu risinājumu saskaņošanas, saglabājot prasības attiecībā uz drošību.
Lai grozījumi Būvniecības likumā stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā – lasījumā deputātiem vēl jāskata Saeimas sēdē.
Saeimas Preses dienests