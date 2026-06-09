Grozījumi Būvniecības likumā paātrinās būvniecības procesu un mazinās birokrātiju

(09.06.2026.)

Otrdien, 9.jūnijā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pirms trešā lasījuma Saeimā atbalstījusi grozījumus Būvniecības likumā, kuru mērķis ir mazināt administratīvo slogu un paaugstināt efektivitāti būvniecības nozarē.

“Šie grozījumi padarīs būvniecības procesu ātrāku un elastīgāku, vienlaikus uzlabojot investīciju vidi. Iespēja sākt būvdarbus jau pēc pirmā projektēšanas posma būs nozīmīgs ieguvums lielu projektu attīstībā un stiprinās Latvijas starptautisko konkurētspēju,” uzsvēra par likumprojektu atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Būvniecības likuma grozījumi paredz iespēju sākt būvdarbus pa posmiem, piemēram, pamatu izbūvi, nesošo konstrukciju vai ārējo inženiertīklu izbūvi būs iespējams uzsākt vēl pirms pilna tehniskā projekta izstrādes, ja attiecīgā posma būvprojekts tiks apstiprināts pašvaldības būvvaldē. Tas ļaus paātrināt investīciju projektu virzību, samazināt dīkstāvi projektēšanas laikā, kā arī efektīvāk plānot finanšu un citus resursus.

Likumprojekts paredz, ka būvvaldei par katru posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Tāpat plānots izslēgt normas par būvkomersantu klasifikāciju, jo tā praktiski vairs netiek izmantota publiskajos iepirkumos.

Lai nodrošinātu ātrāku militārās infrastruktūras izbūvi, paredzēts ļaut militārajos objektos atkāpties no būvnormatīviem bez alternatīvu risinājumu saskaņošanas, saglabājot prasības attiecībā uz drošību.

Lai grozījumi Būvniecības likumā stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā – lasījumā deputātiem vēl jāskata Saeimas sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 9.jūnijā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas sekretāra, Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītāja Jāņa Grasberga tikšanās ar Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās baznīcas delegāciju
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas sekretāra biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamentu vadītājas darba pusdienas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrijas parlamentāro valsts sekretāra vietnieku Jake Richards
14:05  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Neatkarīgā Maltas Ordeņa lielmestru V.E.A. Fra' John T. Dunlap