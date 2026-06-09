Komisija virza grozījumus vienkāršotai būvju reģistrācijai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā

Otrdien, 9.jūnijā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lēma virzīt izskatīšanā Saeimā savstarpēji saistītus grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” un Zemesgrāmatu likumā, kuri paredz pilnveidot vienoto būvju reģistrācijas procesu un vienkāršot īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Grozījumu mērķis ir paplašināt vienotā būves reģistrācijas procesa piemērošanu un nodrošināt, ka būvniecības ieceres īstenošana, ēkas reģistrācija un īpašuma tiesību nostiprināšana notiek kā vienots, savstarpēji integrēts process.
“Plānotās izmaiņas būtiski samazinās administratīvo slogu, jo būvniecības ieceres īstenošana, ēkas reģistrācija un īpašuma tiesību nostiprināšana turpmāk notiks vienotā procesā. Tas cilvēkiem un uzņēmējiem ietaupīs laiku un padarīs būvniecības vidi saprotamāku,” skaidro komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Ar grozījumiem plānots atteikties no līdzšinējā ierobežojuma, kas vienoto procesu ļāva piemērot tikai būvniecībai uz personai piederošas zemes. Turpmāk tas attieksies arī uz būvniecību uz apbūves tiesību pamata, uz svešas zemes, kā arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību, ja tās tiek sadalītas dzīvokļu īpašumos.
Grozījumi paredz, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tajās izveidotie dzīvokļu īpašumi varēs tikt ierakstīti zemesgrāmatā vienlaikus, balstoties uz Būvniecības informācijas sistēmas un Kadastra informācijas sistēmas datiem. Tādējādi būvniecības ierosinātājam pietiks ar vienu darbību - izteikt gribu īstenot būvniecību, reģistrēt ēku un nostiprināt īpašuma tiesības. Tas būtiski vienkāršos administratīvos procesus un samazinās nepieciešamo darbību skaitu.
Vienlaikus likumā saglabāta iespēja izvēlēties arī līdzšinējo pieeju, ļaujot personai pašai lemt, vai dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā veikt vienlaikus vai atsevišķi, ļaujot personai elastīgi pielāgot procesu savām vajadzībām.
Sagaidāms, ka vienotā būves reģistrācijas procesa pilnveidošana uzlabos publisko pakalpojumu kvalitāti, samazinās pakalpojumu sniegšanas laiku un vienkāršos ar būvniecību un datu reģistrāciju saistītās procedūras.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāizskata Saeimā trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests