Plāno pastiprināt kriminālatbildību par noziegumiem, kuros izmantotas gaisa telpā pārvietojamas ierīces

(09.06.2026.)

Otrdien, 9.jūnijā, Saeimas Juridiskā komisija konceptuāli atbalstīja grozījumus Krimināllikumā, kas paredz pastiprināt kriminālatbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti, izmantojot gaisa telpā pārvietojamas ierīces, piemēram, bezpilota gaisa kuģus jeb dronus, meteoroloģiskās zondes, aerostatus un citus.

“Noziedzīgos nodarījumos arvien biežāk tiek izmantotas modernas tehnoloģijas, īpaši droni. Tos izmanto kontrabandas organizēšanai un aizliegtu vielu pārvietošanai pāri valsts robežai. Tāpēc ir nepieciešams pilnveidot tiesisko regulējumu, lai stiprinātu sabiedrības drošību un nodrošinātu tiesībaizsardzības iestādēm efektīvākus instrumentus šādu nodarījumu apkarošanai,” uzsver Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.

Likumprojekta izstrādātāji - Iekšlietu ministrija - uzsver, ka šādu ieroču izmantošana rada papildu riskus sabiedrības drošībai.  Tās var apdraudēt lidojumu drošību un sabiedrisko kārtību, cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, kā arī ļaut apiet robežkontroles un muitas uzraudzības mehānismus. Turklāt šīs tehnoloģijas ļauj noziegumus izdarīt attālināti, apgrūtinot to atklāšanu un izmeklēšanu. Atsevišķos gadījumos tās var tikt izmantotas arī hibrīddraudu īstenošanai, radot riskus valsts drošībai.

Likumprojekts paredz stingrāku kriminālatbildību gadījumos, kad noziedzīgi nodarījumi, piemēram, kontrabanda vai nelikumīga preču un vielu aprite, tiek veikti, izmantojot gaisa telpā pārvietojamas ierīces. Šādu ierīču izmantošana noziegumos tiks uzskatīta par atbildību pastiprinošu apstākli, ņemot vērā šo nodarījumu paaugstināto bīstamību un radītos riskus sabiedrības drošībai. Tas tiesai ļaus piemērot bargāku sodu.

Komisija lūgs Saeimu likumprojektu iekļaut jau 11.jūnija parlamenta sēdes darba kārtībā un atzīt to par steidzamu.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 9.jūnijā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas sekretāra, Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītāja Jāņa Grasberga tikšanās ar Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās baznīcas delegāciju
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas sekretāra biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamentu vadītājas darba pusdienas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrijas parlamentāro valsts sekretāra vietnieku Jake Richards
14:05  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Neatkarīgā Maltas Ordeņa lielmestru V.E.A. Fra' John T. Dunlap