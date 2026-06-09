Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju turpmāk vadīs Arvils Ašeradens

(09.06.2026.)
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Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju turpmāk vadīs Arvils Ašeradens, otrdien, 9.jūnijā, nolēma komisijas locekļi.

“Tautsaimniecība ir viena no svarīgākajām Latvijas attīstības nozarēm, īpaši kontekstā ar milzīgajām aizsardzības izmaksām, ko uzņēmusies valsts. Šobrīd tās izaugsme ir centrālais punkts, lai mēs varētu virzīties uz priekšu ar visiem pārējiem sabiedrībai aktuālajiem jautājumiem,” pauda A. Ašeradens.

A.Ašeradens uzsvēra – būdams komisijas priekšsēdētājs, viņš identificēs neatliekamos darbus, noteiks prioritātes līdz vēlēšanām veicamajiem uzdevumiem un centīsies panākt vienošanos par to risināšanu.

Par komisijas priekšsēdētāja biedru ievēlēts Jānis Grasbergs. Komisijas sekretāra pienākumus turpinās pildīt Mārtiņš Felss.

Izmaiņas komisijas sastāvā bija nepieciešamas, jo līdzšinējais tās vadītājs Kaspars Briškens tika atsaukts no šī amata, savukārt komisijas priekšsēdētāja biedrs Jānis Vitenbergs uz klimata un enerģētikas ministra pienākumu pildīšanas laiku nolika 14.Saeimas deputāta mandātu.

Tautsaimniecības komisija strādā ar uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, vidi un reģionālo politiku saistītiem likumprojektiem. Komisijas pārziņā ir arī enerģētikas sektors, būvniecība, satiksme un transports, kā arī reģionālā ekonomiskā politika.

Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.

 

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Saeimas Preses dienests

Otrdien, 9.jūnijā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas sekretāra, Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar reliģiskām organizācijām vadītāja Jāņa Grasberga tikšanās ar Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās baznīcas delegāciju
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas sekretāra biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamentu vadītājas darba pusdienas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrijas parlamentāro valsts sekretāra vietnieku Jake Richards
14:05  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Neatkarīgā Maltas Ordeņa lielmestru V.E.A. Fra' John T. Dunlap