Saeima veikusi izmaiņas Prezidija sastāvā

Saeima ceturtdien, 4.jūnijā, veica izmaiņas Saeimas Prezidija sastāvā.
Par Saeimas priekšsēdētājas biedri ievēlēta Linda Matisone. Iepriekš šo amatu ieņēma Antoņina Ņenaševa, kura lūdza Saeimu sevi no tā atbrīvot.
Saeimas sekretāra amatā ievēlēts Jānis Grasbergs. Iepriekš šo amatu ieņēma Edvards Smiltēns, kurš, uzņemoties tieslietu ministra amata pienākumus, uz laiku nolika Saeimas deputāta mandātu. J.Grasbergs līdz šim bija Saeimas sekretāra biedrs un lūdza sevi no šī amata atbrīvot.
Savukārt Saeimas sekretāra biedres amatu turpmāk ieņems Antoņina Ņenaševa.
14.Saeimas priekšsēdētājas pienākumus turpinās pildīt Daiga Mieriņa un viņas biedres amatā darbu turpinās Zanda Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas Prezidijs sastāv no Saeimas priekšsēdētāja, diviem viņa biedriem, Saeimas sekretāra un viņa biedra.
Prezidija locekļu vēlēšanas saskaņā ar Saeimas kārtības rullī noteikto kārtību notiek atklāti, deputātiem balsošanai izmantojot vēlēšanu zīmes, nevis elektronisko balsošanas sistēmu.
Prezidija locekļi nosaka iekšējo kārtību un darba gaitu Saeimā, dod atzinumus un virza tālāk saņemtās lietas visos Saeimas kārtības rullī paredzētajos gadījumos, sastāda Saeimas sēžu darba kārtību, tiekas ar ārvalstu amatpersonām, kā arī veic virkni citu pienākumu.
Saeimas Preses dienests