Saeima atbalsta izmaiņas publisko kapitālsabiedrību pārvaldībā

Saeima ceturtdien, 4.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas paredz būtiskus uzlabojumus publisko kapitālsabiedrību pārvaldības sistēmā, stiprinot valsts un pašvaldību kā akcionāra lomu un nodrošinot caurskatāmāku pārvaldību.
Grozījumi izstrādāti, lai pilnveidotu publiskas personas kapitāla daļu pārvaldību un nodrošinātu efektīvāku publisko līdzekļu izmantošanu. Tie arī salāgo regulējumu ar Komerclikuma jaunākajām normām un precizē kapitālsabiedrību reorganizācijas un pārveides kārtību.
Viens no būtiskākajiem grozījumu virzieniem ir labas pārvaldības principu nostiprināšana likumā. Tajā ieviesti informēta un aktīva īpašnieka, risku vadības, informācijas atklātības un sadarbības principi, lai nodrošinātu jēgpilnu, nevis formālu kapitālsabiedrību pārvaldību.
Vienlaikus grozījumi stiprina publiskas personas kā akcionāra iesaisti kapitālsabiedrību stratēģiskajā vadībā. Ar likuma grozījumiem precizēta kārtība, kādā tiek izvērtēta līdzdalība kapitālsabiedrībās un noteikti to attīstības mērķi, kā arī paredzēta regulāra valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas pārskatīšana Ministru kabineta līmenī.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgāku lēmumu pieņemšanu, grozījumi paplašina prasības līdzdalības izvērtējumam, tostarp analizējot kapitālsabiedrību darbības rezultātus, attīstības potenciālu, konkurences ietekmi un publisko līdzekļu izmantošanas lietderību.
Likuma izmaiņas arī stiprina kapitāla daļu turētāja un koordinācijas institūcijas lomu, kā arī ievieš mehānismu, kas ļaus identificēt un novērst pārvaldības trūkumus, kā arī rosināt nepieciešamos uzlabojumus.
Grozījumi skar arī kapitālsabiedrību finanšu pārvaldību. Tie precizē kārtību, kādā nosakāms dividendēs izmaksājamās peļņas apmērs, un stiprina publiskas personas lēmumu ietekmi uz kapitālsabiedrību finanšu rādītājiem.
Tāpat grozījumi ievieš vairākus procesuālus uzlabojumus, tostarp paplašina iespējas organizēt dalībnieku un akcionāru sapulces attālināti, kā arī pilnveido valdes un padomes locekļu atlases un atbildības regulējumu.
Izmaiņas veicinās vienotu un caurskatāmu publisko kapitālsabiedrību pārvaldības sistēmu, stiprinās sabiedrības uzticēšanos un ļaus efektīvāk izmantot publiskos resursus.
Vienlaikus Saeimā galīgajā lasījumā pieņemti arī grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā, lai precizētu ar kapitālsabiedrību pārvaldību saistītās normas.
Izmaiņas stāsies spēkā 2026.gada 1.augustā.
Saeimas Preses dienests