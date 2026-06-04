14.Saeimas deputāta pilnvaras apstiprina Ievai Brantei

Saeima ceturtdien, 4.jūnijā, apstiprināja 14.Saeimas deputāta pilnvaras Ievai Brantei.
I.Brante Saeimā ievēlēta no “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabala. Viņa saņem deputāta mandātu uz laiku, kamēr Andris Kulbergs pilda Ministru prezidenta pienākumus.
Pirms Saeimas balsojuma I.Brante nodeva deputāta svinīgo solījumu, ko apliecināja ar savu parakstu.
Jau vēstīts, ka Saeima 4.jūnijā apstiprināja 14.Saeimas deputāta pilnvaras Jānim Eglītam, Arnoldam Jātniekam, Raivim Kalējam, Dāvim Melnalksnim un Ģirtam Štekerhofam, bet mandātu atjaunoja Arvilam Ašeradenam, Raimondam Čudaram un Atim Švinkam.
Saeimas Preses dienests