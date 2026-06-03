Komisija atbalsta grozījumus bibliotēku lomas stiprināšanai mūsdienu sabiedrībā

(03.06.2026.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešdien, 3.jūnijā, galīgajam lasījumam atbalstīja grozījumus Bibliotēku likumā, kas paredz to pielāgot mūsdienu sabiedrības vajadzībām un stiprināt bibliotēku lomu izglītībā un kultūrā.

Bibliotēku likums pieņemts jau 1998.gadā, un kopš tā laika bibliotēku funkcijas ir būtiski mainījušās. “Bibliotēku loma ir ievērojami paplašinājusies, un daudzos jautājumos esošais regulējums vairs neatbilst realitātei. Ir jāstiprina bibliotēku darbība un funkcijas, īpaši ņemot vērā to nozīmi lasītprasmes veicināšanā un sabiedrības informētībā,” iepriekš norādīja komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre, piebilstot, ka izglītota un informēta sabiedrība ir būtiska arī valsts drošībai.

Mērķis ir nodrošināt ikvienam brīvu un neierobežotu piekļuvi informācijai, zināšanām un kultūras mantojumam, kā arī sekmēt mūžizglītību un sabiedrības pilsonisko līdzdalību. Bibliotēkas arvien biežāk kļūst par daudzfunkcionāliem centriem, īpaši reģionos, kur tā nereti ir vienīgā vieta, kas nodrošina gan kultūras, gan sociālos pakalpojumus un vietējās kopienas satikšanās iespējas. “Bibliotēkai jābūt pieejamai visiem – tā nedrīkst kļūt par luksusa preci,” iepriekš uzsvēra A.Zariņa-Stūre.

Ar grozījumiem ir paredzēts paplašināt bibliotēkas definīciju, nostiprinot to kā izglītojošu, informācijas, kultūras un sabiedrības līdzdarbības institūciju. Tāpat likumā pirmo reizi paredzēts noteikt Latvijas bibliotēku tīklu kā līdzsvarotu, saskanīgu un vienotu valsts, pašvaldību un privāto bibliotēku kopumu, kas aptver visu valsts teritoriju, kā arī definēti visi Latvijas bibliotēku tīklā esošo bibliotēku tipi. Šajā tīklā ietilps Latvijas Nacionālā bibliotēka, publiskās, augstākās izglītības iestāžu, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu, kā arī speciālās bibliotēkas.

Likumprojekts precizē arī bibliotēku pamatfunkcijas, tostarp stiprina to lomu vietējo kopienu attīstībā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Vienlaikus paredzēts mazināt administratīvo slogu, piemēram, bibliotēku akreditācijas termiņu plānots pagarināt no pieciem uz sešiem gadiem, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas darbības kvalitāti turpmāk  novērtēs attiecīgās izglītības iestādes akreditācijas procesā, savukārt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vairs nebūs nepieciešama akreditācija. Tāpat plānots mazināt arī  bibliotēkas reģistrācijai iesniedzamo ziņu apjomu.

Lai grozījumi Bibliotēku likumā stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā lasījumā deputātiem vēl jāskata Saeimas sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 3.jūnijā
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju V.E. Niko Peleshi
09:50  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāja V.E. Niko Peleshi preses brīfings
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:10  Ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa par godu Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāja V.E. Niko Peleshi oficiālajai vizītei Latvijas Republikā
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
11:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
11:10  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētaja Edmunda Cepurīša tikšanās ar Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju V.E. Niko Peleshi
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde (turpinājums)
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)