Saeimas Aizsardzības komisija atbalsta ieceri paplašināt nevalstisko organizāciju iespējas ziedot Ukrainas atbalstam

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien, 3.jūnijā, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz paplašināt biedrību un nodibinājumu iespējas sniegt finansiālu un materiālu palīdzību Ukrainai, tostarp tās aizsardzības vajadzībām. Grozījumi vērsti uz praktisku šķēršļu novēršanu palīdzības sniegšanai krīzes apstākļos.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvijas sabiedrības un nevalstisko organizāciju atbalsts Ukrainai ir bijis ievērojams – tikai portālā “Ziedot.lv” saziedoti vairāk nekā 42 miljoni eiro, palīdzot sniegt nozīmīgu atbalstu valsts armijai, civiliedzīvotājiem un Ukrainas bēgļiem Latvijā. Savukārt organizācija “Uzņēmēji mieram” ir piesaistījuši ziedojumus un snieguši atbalstu Ukrainai vismaz 21 miljona eiro apmērā. Tāpat būtisks ir bijis arī citu iniciatīvu ietvaros piesaistītais atbalsts Ukrainas aizsardzībai un civiliedzīvotājiem. Šis atbalsts bieži sniegts strauji mainīgos apstākļos, reaģējot uz Ukrainas aktuālajām vajadzībām.
Atbilstoši līdzšinējam regulējumam sabiedriskā labuma organizācijām ir jādarbojas savos statūtos noteiktajās jomās, kas praksē ierobežo iespējas ziedot Ukrainas atbalstam un rada neskaidrības par ziedojumiem aizsardzības vajadzībām. Plānoto izmaiņu mērķis ir mazināt birokrātiskos šķēršļus un veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti Ukrainas atbalstā. Tās iecerētas kā atbalsts organizāciju praktiskajam darbam krīžu laikā.
Jaunie grozījumi paredz skaidri noteikt, ka ziedojumi Ukrainas atbalstam, tostarp tās aizsardzības vajadzībām, nav uzskatāmi par biedrību un nodibinājumu darbību regulējošo normu pārkāpumu. Sabiedriskā labuma organizācijām plānots ļaut ziedot neatkarīgi no statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības jomām, saglabājot šo atbalstu kā sabiedriskā labuma darbību. Tas nozīmē, ka organizācijas varēs elastīgāk pielāgot savu darbību aktuālajām vajadzībām.
Vienlaikus paredzēts, ka jaunais regulējums attieksies arī uz iepriekšējiem periodiem, nodrošinot, ka līdzšinējie ziedojumi Ukrainai tiks vērtēti atbilstoši jaunajam regulējumam.
Komisija lēma likumprojektu virzīt izskatīšanai Saeimā, iekļaujot 4. jūnija parlamenta sēdes darba kārtībā un rosinot to atzīt par steidzamu.
Saeimas Preses dienests