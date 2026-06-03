Plānotas izmaiņas Noguldījumu garantiju fonda iemaksu kārtībā – paredz atcelt sākotnējo iemaksu un mazināt slogu kredītiestādēm

(03.06.2026.)

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 3.jūnijā, galīgajam lasījumam atbalstīja steidzamības kārtā virzītos grozījumus Noguldījumu garantiju likumā. Tie paredz izmaiņas fonda finansēšanas kārtībā un administratīvajā regulējumā, veicinot Latvijas finanšu sektora konkurētspēju un jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu.

“Plānoto grozījumu mērķis ir veicināt jaunu finanšu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijā un vidējā un ilgtermiņā samazināt kredītiestāžu un krājaizdevumu sabiedrību izmaksas. Vienlaikus tie stiprinās noguldījumu garantiju fonda finansēšanas stabilitāti, mazinās administratīvo slogu un uzlabos fonda dalībnieku konkurētspēju,” uzsver Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.

Grozījumi paredz atcelt jaundibinātām kredītiestādēm un krājaizdevumu sabiedrībām noteikto vienreizējo sākotnējo maksājumu noguldījumu garantiju fondā pēc licences saņemšanas, tādējādi mazinot finansiālos šķēršļus jaunu dalībnieku ienākšanai tirgū. Vienlaikus plānots ieviest skaidrāku un prognozējamāku kārtību maksājumu aprēķināšanai, nosakot arī līmeni, pēc kura sasniegšanas iemaksas fondā tiek apturētas.

Likuma grozījumi paredz noteikt noguldījumu garantiju fonda mērķapjomu trīs procentu apmērā no fonda dalībnieku segto noguldījumu kopsummas, tādējādi pirmo reizi nosakot skaidru augšējo robežu obligātajām iemaksām. Tas ļaus kredītiestādēm un krājaizdevumu sabiedrībām precīzāk plānot savus izdevumus un mazinās maksājumu slogu pēc mērķapjoma sasniegšanas.

Tāpat paredzēts deleģēt maksājumu aprēķināšanas un veikšanas tehnisko regulējumu noteikt Latvijas Bankai, nodrošinot stabilu, paredzamu un vienotu fonda finansēšanas kārtību visa gada garumā. Vienlaikus likumā saglabāti pamatprincipi un mērķapjomi, kā arī nodrošināta atbilstība Eiropas Savienības prasībām.

Ar grozījumiem plānots arī ļaut fonda pārvaldīšanā gūtos ienākumus izmantot tā darbības un garantētās atlīdzības sistēmas izdevumu segšanai. Tas samazinās finanšu tirgus dalībnieku papildu maksājumus un veicinās efektīvāku sistēmas darbību.

Grozījumus Noguldījumu garantiju likumā galīgajā lasījumā parlamentā skatīs 4.jūnija Saeimas sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 3.jūnijā
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju V.E. Niko Peleshi
09:50  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāja V.E. Niko Peleshi preses brīfings
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:10  Ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa par godu Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāja V.E. Niko Peleshi oficiālajai vizītei Latvijas Republikā
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
11:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
11:10  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētaja Edmunda Cepurīša tikšanās ar Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju V.E. Niko Peleshi
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde (turpinājums)
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)