Komisija rosina pilnveidot pašvaldību vēlēšanu kārtību

(03.06.2026.)

Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija trešdien, 3.jūnijā, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, lai pilnveidotu vēlēšanu norisi, mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu vienotu pieeju dažādu vēlēšanu organizēšanā.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs uzsver, ka izmaiņu mērķis ir padarīt vēlēšanu procesu mūsdienīgāku un vēlētājiem saprotamāku: "Pašvaldību vēlēšanu regulējumam ir jāatbilst gan mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, gan sabiedrības vajadzībām. Rosinātās izmaiņas palīdzēs nodrošināt skaidrāku un efektīvāku vēlēšanu procesu, mazinās administratīvo slogu un vienlaikus veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Būtiski, ka vairāki grozījumi balstīti praksē gūtajā pieredzē pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām un ļaus pilnveidot vēlēšanu organizēšanu nākotnē."

Likumprojekts paredz vairākas izmaiņas pašvaldību vēlēšanu regulējumā. Tostarp iecerēts samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot. Termiņu ar likuma grozījumiem plānots samazināt no pašreizējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Tāpat plānots precizēt kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņus, drošības naudas piemērošanas kārtību, pasta balsošanas nosacījumus, kā arī atsevišķus vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas un jaunievēlēto domju darba uzsākšanas aspektus.

Likumprojekts paredz noteikt arī vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu, tādējādi veicinot tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāpieņem trīs lasījumos.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 3.jūnijā
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju V.E. Niko Peleshi
09:50  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāja V.E. Niko Peleshi preses brīfings
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:10  Ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa par godu Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāja V.E. Niko Peleshi oficiālajai vizītei Latvijas Republikā
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
11:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
11:10  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētaja Edmunda Cepurīša tikšanās ar Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju V.E. Niko Peleshi
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde (turpinājums)
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)