Zanda Kalniņa-Lukaševica Melnkalnes vēstniekam apliecina Latvijas atbalstu tās ceļā uz dalību ES

Otrdien, 2.jūnijā, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica parlamentā uzņēma Melnkalnes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Veļko Miloņiču (Veljko Milonjić). Vēstnieks bija ieradies iepazīšanās vizītē.
Tikšanās laikā Z.Kalniņa-Lukaševica un V.Miloņičs pārrunāja Melnkalnes progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā (ES) – vēstnieks uzsvēra integrāciju ES kā prioritāru Melnkalnes ārpolitisko mērķi. Tāpat puses apsprieda būtiskākos izaicinājumus, tostarp Krievijas izplatīto dezinformāciju un hibrīddraudus, ar ko sastopas abas valstis.
Saeimas priekšsēdētājas biedre novērtēja arī Melnkalnes karavīru klātbūtni NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā, vienlaikus aicinot stiprināt kontaktus ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru StratCom Rīgā.
Melnkalnes vēstnieks rezidē Varšavā, Polijā.
Foto no tikšanās ar Melnkalnes vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720334008169
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests