Zanda Kalniņa-Lukaševica Melnkalnes vēstniekam apliecina Latvijas atbalstu tās ceļā uz dalību ES

(02.06.2026.)
VideoGalerija

Otrdien, 2.jūnijā, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica parlamentā uzņēma Melnkalnes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Veļko Miloņiču (Veljko Milonjić). Vēstnieks bija ieradies iepazīšanās vizītē.

Tikšanās laikā Z.Kalniņa-Lukaševica un V.Miloņičs pārrunāja Melnkalnes progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā (ES) – vēstnieks uzsvēra integrāciju ES kā prioritāru Melnkalnes ārpolitisko mērķi. Tāpat puses apsprieda būtiskākos izaicinājumus, tostarp Krievijas izplatīto dezinformāciju un hibrīddraudus, ar ko sastopas abas valstis.

Saeimas priekšsēdētājas biedre novērtēja arī Melnkalnes karavīru klātbūtni NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā, vienlaikus aicinot stiprināt kontaktus ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru StratCom Rīgā.

Melnkalnes vēstnieks rezidē Varšavā, Polijā.

 

Foto no tikšanās ar Melnkalnes vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720334008169
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 2.jūnijā
09:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Edmunda Cepurīša un komisijas deputātu tikšanās ar Ukrainas Eiropas Savienības integrācijas komisiju
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:20  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Ukrainas Ministru prezidenti V.E. Yulia Svyrydenko
12:30  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un komisijas deputātu tikšanās ar Ukrainas Eiropas Savienības integrācijas komisiju
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Melnkalnes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Veljko Milonjić
13:40  Saeimas priekšsēdētājas biedres Antoņinas Ņenaševas tikšanās ar Ukrainas Eiropas Savienības integrācijas komisiju
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
14:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Ekvadoras Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Vicente Francisco Albornoz Guarderas
18:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu vadītāja Jāņa Skrastiņa rīkotas vakariņas