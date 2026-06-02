Saeimas priekšsēdētāja: Ukrainai ir jābūt daļai no Eiropas kopējās aizsardzības sistēmas

“Stingri nosodām Krievijas masveida uzbrukumus Ukrainai un tās civiliedzīvotājiem. Ukrainai ir jābūt daļai no Eiropas kopējās aizsardzības sistēmas. Mēs jūs ļoti apbrīnojam un novēlam jums arī turpmāk spēku un izturību šajā laikā. Ceram, ka nākamā tikšanas reize jau būs jūsu uzvaras zīmē,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, otrdien, 2.jūnijā, parlamentā tiekoties ar Ukrainas premjerministri Jūliju Sviridenko (Yulia Svyrydenko) un viņas vadīto delegāciju. Ukraiņi pateicās Latvijai par tās visaptverošo atbalstu.
Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka Ukraina var rēķināties ar Latvijas atbalstu, kas šo jautājumu arī turpmāk uzturēs starptautiskajā dienaskārtībā. Tas ir aktuāli arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomē, kurā Latvija darbu sāka šī gada sākumā. Tāpat Latvija aicina citas valstis sekot mūsu piemēram un apņemties Ukrainas atbalstam novirzīt konkrētus procentpunktus no valsts iekšzemes kopprodukta.
Saeimas delegācija pauda atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā, uzsverot to, kā būtisku drošības garantu. Parlamentārieši atzinīgi vērtēja Ukrainas apņēmību un paveikto darbu reformu īstenošanā, paužot gatavību palīdzēt un dalīties savā pieredzē ceļā uz dalību Eiropas Savienībā.
Tāpat D.Mieriņa un J.Sviridenko pārrunāja gadījumus, kuros Latvijas gaisa telpā ielidojuši droni.
Spriežot par Krievijas iegrožošanu, izcelta sankciju politika. Gan Saeimas, gan Ukrainas delegācija bija vienisprātis, ka nepieciešams turpināt uzturēt sankciju spiedienu uz Krieviju un tās atbalstītājiem, lai panāktu maksimālu agresorvalsts izolāciju. Pārrunājot nesenos gadījumus, kuros pieļauta agresorvalstu sportistu un mākslinieku dalība starptautiskos pasākumos, Ukrainas puse aicināja sankcijas vērst arī pret šo profesiju pārstāvjiem.
Saeimas priekšsēdētāja ar J.Sviridenko pārrunāja arī plānoto labdarības akciju, kas veltīta atbalstam sievietēm Ukrainas bruņotajos spēkos, nodrošinot nepieciešamā ekipējuma iegādi, tādejādi pasargājot sieviešu dzīvības. Ukrainas bruņotajos spēkos patlaban dienē aptuveni 70 tūkstoši sieviešu, no kurām 10 tūkstoši pilda aktīvo dienestu. Akcija veltīta Ukrainas neatkarības 35.gadadienai un to īstenos sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Zemliachky”.
Tāpat puses pārrunāja jautājumus par bērnu aizsardzību, tostarp deportēto Ukrainas bērnu atgriešanu mājās un pasargāšanu no Krievijas militarizācijas mēģinājumiem.
Ar J.Sviridenko un viņas vadīto delegāciju parlamentā tikās arī Saeimas priekšsēdētājas biedres Zanda Kalniņa-Lukaševica un Antoņina Ņenaševa, Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Jānis Skrastiņš.
