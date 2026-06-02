Latvijas delegācija NATO Parlamentārās asamblejas sesijā Viļņā: Ukrainas drošība ir neatņemama Eiropas un NATO kopējās drošības sastāvdaļa

Latvijas delegācija NATO Parlamentārās asamblejas pavasara sesijā Viļņā, Lietuvā, izcēla atbalstu Ukrainai un tās drošības nozīmību stabilitātei plašākā reģionā, otrdien, 2.jūnijā, informēja delegācijas vadītājs Raimonds Bergmanis.
“NATO Parlamentārās asamblejas pavasara sesijā īpaša uzmanība veltīta alianses aizsardzības spēju stiprināšanai un praktiskam atbalstam Ukrainai. Tās drošība ir neatņemama Eiropas un NATO kopējās drošības sastāvdaļa,” uzsvēra R.Bergmanis, norādot, ka Latvijai būtiska ir aktīva iesaiste parlamentārajā sadarbībā, kas stiprina reģiona drošību un veicina vienotu rīcību alianses ietvaros.
Latvijas delegācijas vadītājs Raimonds Bergmanis kopā ar pastāvīgajām pārstāvēm Irmu Kalniņu un Līgu Kļaviņu komiteju sēdēs diskutēja par aktuālajiem drošības un aizsardzības jautājumiem. Diskusiju fokusā bija NATO alianses Ziemeļu un Austrumu flanga stiprināšana, kritiskās infrastruktūras drošība, īpaši jūras dzelmē un kosmosā, enerģētiskā drošība un straujāka inovāciju ieviešana aizsardzības jomā.
Savukārt delegācijas loceklis Aleksandrs Kiršteins piedalījās Ukrainas–NATO parlamentārās padomes darbā, kur tika skatīts ziņojums par Ukrainas aizsardzības iepirkumiem kara laikā.
Parlamentārieši diskutēja par NATO gaidāmo samitu, nepieciešamību būtiski palielināt aizsardzības izdevumus, dalībvalstīm virzoties uz pieciem procentiem no iekšzemes kopprodukta, kā arī par turpmāku atbalstu Ukrainai.
Plenārsēdē uzstājās NATO Parlamentārās asamblejas prezidents Markoss Perestrello (Marcos Perestrello), uzsverot, ka Eiropas drošības stiprināšana nozīmē arī NATO stiprināšanu, kā arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda (Gitanas Nausėda) un citas augsta līmeņa amatpersonas, akcentējot nepieciešamību palielināt aizsardzības izdevumus, stiprināt vienotu Eiropas nostāju un turpināt sniegt atbalstu Ukrainai.
Sesijas noslēgumā deputāti pieņēma rezolūciju “Atbalsts izšķirīgam lēcienam atturēšanas un aizsardzības jomā – parlamentu darba kārtība spēcīgākas NATO veidošanai”.
Latvijas delegācijai NATO Parlamentārās asamblejas pavasara sesijas laikā notika arī divpusējās tikšanās ar Izraēlas un Serbijas delegācijām.
NATO PA ir 1955.gadā dibināta konsultatīva starpparlamentāra organizācija, kas apvieno Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu parlamentāriešus. Parlamentārā asambleja veido būtisku saikni starp NATO un dalībvalstu parlamentiem, stiprina politisko dialogu, kā arī veicina sabiedrības atbalstu alianses politikai. NATO PA Latvijas delegāciju veido seši Saeimas deputāti.
