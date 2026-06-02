Latvijā ieviesīs vienotu akadēmiskās un pētniecības karjeras regulējumu

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 2.jūnijā, otrajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Augstskolu likumā, ar kuriem paredzēts ieviest vienotu akadēmiskās karjeras ietvaru augstākajā izglītībā. Galīgajā lasījumā atbalstīti arī saistītie grozījumi Zinātniskās darbības likumā un Profesionālās izglītības likumā.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt vienotu akadēmiskās karjeras ietvaru augstākajā izglītībā, nosakot akadēmiskās karjeras posmus un tiem atbilstošos akadēmiskā personāla amatus, kā arī vienotus personāla atlases, nodarbinātības un darba snieguma novērtēšanas principus. Jaunais regulējums paredzēts, lai veicinātu akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi, kvalitāti, prognozējamu nodarbinātību un noturēšanu augstākās izglītības sistēmā.
Izmaiņas paredz ieviest jaunu akadēmiskās un pētniecības karjeras modeli, kas vienotā sistēmā sasaistīs akadēmiskā un zinātniskā personāla amatu struktūru un nodrošinās skaidru karjeras attīstības ceļu. Izstrādājot regulējumu, apkopota citu Eiropas valstu labā prakse, lai mazinātu līdzšinējo regulējuma fragmentāciju un stiprinātu Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmas konkurētspēju starptautiskajā vidē.
Jaunais ietvars noteiks četrus akadēmiskās un pētniecības karjeras posmus, paredzot tiem atbilstošus akadēmiskā un zinātniskā personāla amatus. Augstskolās karjeras sākuma posmā ietilps lektori un asistenti, bet otrajā – docenti un pētnieki. Trešajā posmā ietilps asociētie profesori, vadošie pētnieki, bet noslēdzošajā – profesori. Grozījumi aptver arī jautājumu par četriem pētniecības karjeras posmiem zinātniskajās institūcijās.
Vienlaikus regulējums paredz arī jaunu pieeju jomas praktiķu iesaistei akadēmiskajā darbā, stiprinot saikni starp augstāko izglītību un nozaru profesionālo vidi.
Tāpat grozījumi paredz skaidrāk definēt akadēmiskā personāla un zinātnes pētnieciskā personāla statusu, sakārtojot terminoloģiju un vienādojot to ar starptautiskajā akadēmiskajā vidē lietotajiem principiem.
Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.augustā. Lai tie varētu stāties spēkā, tie galīgajā lasījumā vēl jāskata Saeimas sēdē.
Saeimas Preses dienests