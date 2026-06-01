Zanda Kalniņa‑Lukaševica: Latvija turpinās iestāties par Ukrainas integrāciju ES

Pirmdien, 1.jūnijā, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa‑Lukaševica Saeimas namā tikās ar Ukrainas Augstākās Radas Ukrainas–Latvijas sadraudzības grupas priekšsēdētāju Tarasu Tarasenko (Taras Tarasenko) un grupas deputātiem.
Tikšanās laikā puses apliecināja abu valstu parlamentu ciešo sadarbību un Latvijas atbalstu Ukrainai. Sarunās tika pārrunāti jautājumi par Latvijas-Ukrainas divpusējo parlamentāro attiecību turpmāko attīstību, drošības situāciju reģionā, kā arī atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā.
Saeimas priekšsēdētājas biedre sarunā uzsvēra, ka Latvija turpinās sniegt Ukrainai politisko, militāro, finansiālo un humāno palīdzību, vienlaikus iestājoties par stingrāku starptautisko spiedienu uz Krieviju un tās atbildības nodrošināšanu. “Latvijas parlamentā ir stingrs atbalsts Ukrainai. Mēs turpināsim konsekventi iestāties par Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā, kā arī plaša atbalsta sniegšanu Ukrainas aizsardzībai un atjaunošanai,” uzsvēra Z.Kalniņa‑Lukaševica.
Tikšanās laikā uzmanība tika pievērsta sadarbības stiprināšanai aizsardzības jomā un Ukrainas integrācijas procesam Eiropas Savienībā, uzsverot nepieciešamību turpināt reformu īstenošanu, kur ļoti nozīmīga ir Latvijas praktiskā pieredze. Ukrainas parlamenta deputāti izteica vēlmi ciešāk sadarboties ar Latvijas pašvaldībām, strādājot pie kopīgiem projektiem.
Ukrainas Augstākās Radas deputāti apmeklēs arī Vaivaru rehabilitācijas centru, kur tiksies ar Ukrainas karavīriem, kuri Latvijā iziet rehabilitācijas procesu, kā arī dosies uz Valmieru, kur iepazīsies ar bruņumašīnu “Patria” ražotni un tiksies ar Valmieras novada pašvaldības vadību.
Ukrainas delegācijas sastāvā sarunā ar Saeimas priekšsēdētājas biedri Zandu Kalniņu‑Lukaševicu piedalījās Augstākās Radas Sociālās politikas un veterānu tiesību aizsardzības komitejas loceklis Tarass Tarasenko (Taras Tarasenko), Tiesiskās politikas komitejas politisko reformu un konstitucionālo noteikumu apakškomitejas priekšsēdētājs Maksims Dirdins (Maksym Dyrdin), Valsts varas un pašvaldību organizācijas komitejas loceklis Andrijs Striharskis (Andriy Strikharskiy), Ihors Gucs (Ihor Guz), kā arī Augstākās Radas deputāts Vjačeslavs Rubļovs (Vyacheslav Rublev).
No Latvijas puses sarunā piedalījās arī Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Jānis Skrastiņš.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma kopējais Latvijas atbalsts Ukrainai sasniedz 1,13 mljrd. EUR.
