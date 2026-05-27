Saeimas pārstāvji ASV kongresmeņiem pateicas par spēcīgo atbalstu Baltijas valstīm

(27.05.2026.)
Galerija

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica trešdien, 27.maijā, kopā ar kolēģiem parlamentā uzņemot Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Kongresa Pārstāvju palātas locekļus, izteica pateicību ASV Kongresam par spēcīgo atbalstu Baltijas valstīm.

“Mēs augstu vērtējam ASV vēsturisko lomu Latvijas drošības stiprināšanā, un esam pateicīgi par nemainīgi spēcīgo atbalstu Latvijai un Baltijas valstīm ASV Kongresā. Ciešā sadarbība, tostarp atbalsts Baltijas drošības iniciatīvas ietvaros, ir būtiski sekmējusi Latvijas drošību un aizsardzību,” uzrunājot kongresmeņus, sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.

Parlamentārieši pārrunāja sadarbības padziļināšanu aizsardzības, enerģētikas un augsto tehnoloģiju jomās. Vienlaikus sarunā tika akcentēta nepieciešamība saglabāt atbalstu Ukrainai. Īpaša uzmanība tika veltīta arī krievijas īstenotajiem hibrīduzbrukumiem, sabotāžas aktiem un dezinformācijas kampaņām.

Uzsverot izcilo parlamentāro sadarbību, puses izcēla savstarpējo kontaktu nozīmi, tostarp kongresmeņu un Kongresa padomnieku vizītes Latvijā, kā arī Saeimas deputātu tikšanās ar kongresmeņiem Vašingtonā un citviet.

Saeimā ar ASV kongresmeņiem Donu Bēkonu (Don Bacon), Edu Keisu (Ed Case), Denu Krenšavu (Dan Crenshaw) un Loidu Dogetu (Llyod Doggett) tikās Saeimas prezidija locekļi Zanda Kalniņa-Lukaševica, Edvards Smiltēns, Jānis Grasbergs un Antoņina Ņenaševa, kā arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, kā arī Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedre, deputātu sadraudzības grupas ar ASV priekšsēdētāja Irma Kalniņa.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333875196/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 27.maijā
08:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
13:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Saeimas Prezidija locekļu rīkotas darba pusdienas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem
15:30  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministra vietnieku Oleksandr Mishchenko
16:00  Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Igaunijas parlamentu vadītāja Jāņa Vucāna, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātu tikšanās ar Igaunijas Republikas uzņēmēju delegāciju
19:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas rīkotas vakariņas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem