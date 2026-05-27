Ceturtdien plānota Saeimas sēde par uzticības izteikšanu Andra Kulberga valdībai

(27.05.2026.)

Ceturtdien, 28.maijā, Saeimā plānota Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga sastādītās valdības apstiprināšana.

Pulksten 8.15 Saeimas nama Viesu zālē plānota Latvijas Republikas 14.Saeimā pārstāvēto un jauno valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma un Andra Kulberga vadītā Ministru kabineta deklarācijas parakstīšana.

Dokumentus parakstīs politisko spēku “Apvienotais saraksts”, “Jaunā Vienotība”, “Nacionālā apvienība” un “Zaļo un Zemnieku savienība” pārstāvji.

Saeimas ārkārtas sēdi, kurā paredzēts balsojums par uzticības izteikšanu A.Kulberga izveidotajam Ministru kabinetam, ceturtdien plānots sasaukt pulksten 13.30.

Savukārt 30 minūtes pēc Saeimas ārkārtas sēdes beigām Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, plānota jaunievēlētā Ministru prezidenta preses konference.

Saeimai jāapstiprina jauns Ministru kabinets, jo šī gada 14.maijā Evika Siliņa paziņoja par atkāpšanos no Ministru prezidenta amata, un līdz ar to viņas vadītā valdība uzskatāma par atkāpušos. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir aicinājis Andri Kulbergu kā Ministru prezidenta amata kandidātu sastādīt Ministru kabinetu.

 

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas atspoguļot 14.Saeimā pārstāvēto un valdību veidojošo politisko partiju dokumentu parakstīšanu, jāierodas Viesu zālē līdz pulksten 8.05.

Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot uz tālruni 67087281.

 

Trešdien, 27.maijā
08:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
13:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Saeimas Prezidija locekļu rīkotas darba pusdienas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem
15:30  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministra vietnieku Oleksandr Mishchenko
16:00  Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Igaunijas parlamentu vadītāja Jāņa Vucāna, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātu tikšanās ar Igaunijas Republikas uzņēmēju delegāciju
19:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas rīkotas vakariņas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem