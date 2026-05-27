Budžeta komisija: iedzīvotājiem sociālās palīdzības saņemšanai vairs nebūs pašiem jāiesniedz bankas kontu izraksti

(27.05.2026.)

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 27.maijā, konceptuāli atbalstīja grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas paredz paplašināt sociālo dienestu tiesības saņemt datus par fizisko personu kontu izrakstiem un atlikumiem no kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

“Mūsu mērķis ir atvieglot sociālās palīdzības saņemšanu un padarīt procesu iedzīvotājiem vienkāršāku. Tādējādi virzāmies uz modernāku un efektīvāku sociālās palīdzības sistēmu, kurā nepieciešamie dati ir pieejami institūcijām, nevis iedzīvotājiem tie jāiesniedz pašiem,” uzsver Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.

Likumprojekts atvieglos sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesu. Šobrīd personām, lai saņemtu sociālo palīdzību vai noteiktu mājsaimniecības statusu, pašām jāiesniedz kontu pārskati, kas bieži vien rada papildu izmaksas un praktiskas grūtības.

Plānots, ka turpmāk sociālie dienesti pēc pieprasījuma varēs saņemt fizisko personu kontu izrakstus, kas ietvers datus par naudas līdzekļu kustību pēdējo trīs līdz divpadsmit pilnu kalendāra mēnešu periodā, kā arī informāciju par konta atlikumu šī perioda sākumā un beigās.

Izmaiņas ļaus sociālajiem dienestiem nepieciešamos datus iegūt tieši no kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, līdzīgi kā tas jau pašlaik notiek ar informāciju no citām valsts institūcijām. Tas paātrinās lēmumu pieņemšanu un padarīs atbalsta sniegšanu efektīvāku.

Grozījumi ir saistīti ar Labklājības ministrijas īstenoto digitālās transformācijas projektu “DigiSoc”, kura mērķis ir modernizēt sociālo pakalpojumu un palīdzības administrēšanu un uzlabot datu apmaiņu starp iesaistītajām institūcijām.

Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā pakāpeniski, paredzot pārejas periodu tehnisko risinājumu ieviešanai, un grozījumi varētu stāties spēkā ne vēlāk kā 2027. gada 1. jūlijā.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta trīs lasījumos.

 

Saeimas Preses dienests

