Plānots pilnveidot Valsts kontroles darbības regulējumu

(27.05.2026.)

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 27.maijā, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Valsts kontroles likumā, kas paredz pilnveidot Valsts kontroles darbības tiesisko regulējumu un stiprināt publisko finanšu uzraudzību.

“Piedāvātie grozījumi ir būtisks solis Valsts kontroles darba pilnveidē, nodrošinot mūsdienīgu, efektīvu un caurskatāmu publisko līdzekļu uzraudzības sistēmu, vienlaikus atsakoties no neefektīvas piedziņas gadījumos, kad piedziņas process izmaksā vairāk nekā potenciāli valsts budžetā atgūstamā summa,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Likumprojekts izstrādāts, lai novērstu praksē konstatētas nepilnības un nodrošinātu efektīvāku Valsts kontroles funkciju īstenošanu. Tajā paredzēti gan redakcionāli un tehniski uzlabojumi, gan arī būtiski grozījumi, kas skar institūcijas darbību kopumā.

Sagatavotie likuma grozījumi paredz pārskatīt Valsts kontroles institucionālo struktūru, tostarp samazināt padomes locekļu skaitu no sešiem uz pieciem. Vienlaikus likumprojekts rosina atteikties no obligātas sertifikācijas un atestācijas prasībām, kas līdz šim ierobežoja iespēju amatos piesaistīt atbilstošās kvalifikācijas speciālistus.

Likumprojekts precizē arī Valsts kontroles tiesības pieprasīt informāciju, paplašinot personu loku, no kurām informācija var tikt pieprasīta Valsts kontroles uzdevumu veikšanai. Tas mazinās interpretācijas iespējas un stiprinās institūcijas spēju efektīvi veikt revīzijas.

Tāpat grozījumi paredz atteikties no zaudējumu piedziņas vai pārtraukt to gadījumos, kad izmaksas pārsniedz iespējamo ieguvumu. Šāda pieeja nodrošinās lietderīgāku publisko resursu izmantošanu.

Lai likumprojekts stātos spēkā, tas jāpieņem Saeimā trīs lasījumos.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 27.maijā
08:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
13:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Saeimas Prezidija locekļu rīkotas darba pusdienas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem
15:30  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministra vietnieku Oleksandr Mishchenko
16:00  Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Igaunijas parlamentu vadītāja Jāņa Vucāna, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātu tikšanās ar Igaunijas Republikas uzņēmēju delegāciju
19:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas rīkotas vakariņas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem