Latgales apakškomisija trešdien spriedīs par rīcību dronu apdraudējuma gadījumos austrumu pierobežā

(26.05.2026.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti trešdien, 27.maijā, spriedīs par institūciju sadarbību dronu apdraudējuma gadījumos austrumu pierobežā. 

Tāpat deputāti diskutēs par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ziņojumu par investīciju piesaisti Latgalē un atbalstu reģiona uzņēmējiem.

Latgalē šobrīd ir svarīgi ne tikai stiprināt drošību un institūciju savstarpējo sadarbību, bet arī skaidri komunicēt ar sabiedrību. Pašvaldību un dienestu uzdevums ir operatīvi reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem, vienlaikus nepieļaujot nepamatotu baiļu un mītu izplatīšanos, uzsver apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks. Viņš arī norāda, ka Latgales tūrisma asociācija vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, uzsverot kritisko situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežajiem šūnapraides paziņojumiem.

Sēdē aicināti piedalīties Krīzes vadības centra, Aizsardzības, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, civilās aizsardzības komisiju, Latgales plānošanas reģiona, Pašvaldību savienības un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģiona padomes pārstāvji. Tāpat plānots, ka rītdienas sēdē piedalīsies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latgales un Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu pārstāvji.

Latgales apakškomisijas sēde rīt notiks Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēžu zālē Jēkaba 6/8, 207.telpa un attālināti videokonferences formātā, un tā sāksies pulksten 8.00.

 

Saeimas Preses dienests

