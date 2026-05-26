Saeimas Izglītības komisija spriedīs par izglītības un eksaminācijas procesu skolās gaisa telpas apdraudējuma gadījumā

(26.05.2026.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešdien, 27.maijā, sēdē spriedīs par izglītības un eksaminācijas procesa nodrošināšanu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Tāpat darba kārtībā ir civilās aizsardzības jautājumi skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Komisijā plānots spriest par skolu rīcības algoritmiem drošības incidentu laikā, centralizēto eksāmenu norisi un iespējām pāriet uz attālinātām mācībām. Tāpat paredzēts diskutēt par informācijas apriti starp valsts institūcijām, pašvaldībām, skolām un vecākiem, kā arī krīzes komunikāciju un dezinformācijas novēršanu.

Sēdē deputāti uzmanību plāno pievērst arī civilās aizsardzības infrastruktūrai izglītības iestādēs, tostarp patvertņu un drošo telpu pieejamībai, bērnudārzu darbībai krīzes situācijās, skolēnu transportēšanai un pašvaldību koordinācijai, kā arī citiem jautājumiem.

Uz sēdi aicināti iesaistīto ministriju un institūciju pārstāvji.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde trešdien, 27.maijā, notiks pulksten 10.00 komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 406.telpā. 

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 26.maijā
09:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
14:00  Preses konference par parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu saistībā ar imigrācijas problēmām