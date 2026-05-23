Balsojums, kas mainīja vēsturi: Saeimā aizrit Muzeju nakts pasākumi

Saeimā, sestdien, 23.maijā aizrit Muzeju nakts pasākumi, kas šogad veltīti 35.gadadienai kopš Latvijas faktiskās valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991.gada 21.augustā. Muzeju nakts vadmotīvs Saeimā ir “Balsojums, kas mainīja vēsturi”, un apmeklētājiem ir iespēja izjust 1991.gada augusta dienu noskaņu vietā, kur tika pieņemti valstij izšķirošie lēmumi.
Vakara gaitā Saeimas nama apmeklētāji varēja iepazīt Latvijas neatkarības atjaunošanas laika notikumus, vēsturiskās liecības un personīgus stāstus par tā laika norisēm.
Saeimas nama Sarkanajā zālē bija skatāma fotoizstāde “Balsojums, kas mainīja vēsturi”, kuru papildina audio stāsti par vēsturiskā balsojuma nozīmi un personīgo pieredzi 1991.gada notikumos. Tajos atmiņās dalās tā laika notikumu dalībnieki Dainis Īvāns, Karina Pētersone un Romualds Ražuks.
Savukārt Balsošanas zālē visas Muzeju nakts garumā notiek teatralizēts priekšnesums, kas emocionāli atklāj 1991.gada augusta dramatiskos notikumus un ļauj skatītājiem sajust vēsturiskā balsojuma spriedzi un atbildību.
Apmeklētājiem bija iespēja aplūkot arī autentiskas vēstures liecības - konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” oriģinālu, Augstākās padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova vēsturisko darba galdu un citus priekšmetus, kas saistīti ar Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku.
Savukārt pie Saeimas nama apskatāma arī ārtelpas izstāde par Latvijas parlamentāro ceļu uz neatkarības atjaunošanu no 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanas līdz Latvijas neatkarības starptautiskajai atzīšanai.
Muzeju nakts ir starptautiska akcija “Eiropas Muzeju nakts”, kas vienlaikus notiek visā Eiropā.
