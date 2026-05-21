Saeima konceptuāli atbalsta ieceri par kompensāciju zemes īpašniekiem, ja zemes lietošanas maksa nesedz nekustamā īpašuma nodokli

Ceturtdien, 21.maijā, Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likumā. Grozījumu mērķis ir novērst netaisnīgas situācijas, kurās zemes īpašnieku saņemtā maksa par zemes lietošanu nesedz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, un nodrošināt taisnīgu kompensāciju par īpašuma tiesību ierobežojumiem.
Izmaiņas paredz, ka zemes īpašniekiem būs tiesības pieprasīt kompensāciju no valsts gadījumos, kad saņemtā zemes lietošanas maksa ir mazāka par nekustamā īpašuma nodokli vai kad īpašuma tiesību ierobežojuma dēļ rodas finansiāli zaudējumi.
Kompensācijas apmērs tiks noteikts kā starpība starp nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un saņemto zemes lietošanas maksu, izmantojot normatīvajos aktos noteiktās kadastrālās vērtības un procentu likmes.
Lai saņemtu kompensāciju, zemes īpašniekiem būs jāiesniedz pieteikums Valsts zemes dienestā noteiktajā kārtībā.
Vienlaikus likumprojekts paredz vairākus būtiskus nosacījumus. Kompensācija netiks piemērota valsts un pašvaldību institūcijām. Savukārt gadījumos, kad iesniegumā būs sniegta nepatiesa informācija, nepamatoti saņemtā kompensācija būs jāatmaksā. Tāpat paredzēts, ka šis regulējums darbosies kā pagaidu risinājums līdz brīdim, kad tiks ieviestas plašākas izmaiņas zemes likumiskās lietošanas maksas sistēmā.
Likumprojekts izstrādāts, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu un novērstu konstatēto nesamērību zemes likumiskās lietošanas attiecībās.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl divos lasījumos jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests