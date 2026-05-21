Par Latvijas pilsoņiem kļūst Felipi Gabriels dus Santuss-Šaviers un Jūlija Kabicina

Saeima ceturtdien, 21.maijā, par Latvijas pilsoņiem atzina brazīliešu izcelsmes multimākslinieku Felipi Gabrielu dus Santusu-Šavieru (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) un filmu producenti Jūliju Kabicinu (Yulia Kabitsyna).
Latvijā F.G. dus Santuss-Šaviers dzīvo kopš 2015.gada. Viņš uzsvēris, ka ikdienā lieto latviešu valodu, izjūt piederību Latvijas sabiedrībai un vēlas turpināt veicināt Latvijas kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstību. Tāpat atbalstu uzņemšanai Latvijas pilsonībā sniegušas vairākas sporta federācijas, sabiedriskās organizācijas, sporta un kultūras jomas pārstāvji, norādot uz viņa ieguldījumu Latvijas sporta un tēla popularizēšanā, teikts likumprojekta anotācijā.
Savukārt J.Kabicina Latvijā dzīvo kopš 2016.gada, un pērn viņai piešķirts bēgļa statuss. Viņa sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem Latvijā un producējusi dokumentālās filmas par Krievijas agresiju Ukrainā. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka J.Kabicina ir integrējusies sabiedrībā un sniedz ieguldījumu Latvijas starptautiskās reputācijas, drošības un demokrātisko vērtību stiprināšanā.
Saeimas Preses dienests